https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595683133.html

Посольство Латвии объяснило, что их дипломат делает на суде по Навальному

Посольство Латвии объяснило, что их дипломат делает на суде по Навальному

Латвийские дипломаты хотят без посредников наблюдать за процессом по делу Алексея Навального и если бы такой возможности не было, были бы готовы это принять,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:04

2021-02-02T15:04

2021-02-02T15:04

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

москва

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595634505_0:36:2001:1161_1920x0_80_0_0_74f791123ce585d6137ec02a1cdabab5.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Латвийские дипломаты хотят без посредников наблюдать за процессом по делу Алексея Навального и если бы такой возможности не было, были бы готовы это принять, заявил РИА Новости представитель посольства Латвии в РФ.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран - Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии, а также сотрудники зарубежных и российских СМИ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию."Могу подчеркнуть, что мы не впервые присутствуем в российском суде в качестве наблюдателей. Поскольку события вокруг Алексея Навального пользуются международным вниманием, как и в этом деле уже был провозглашен приговор Европейского Суда по правам человека, мы хотим без посредников наблюдать все процессы в этом деле", - отметил представитель посольства Латвии в Москве.Во вторник в Мосгорсуде в выездном формате проходит слушание о замене Навальному условного срока реальным, которое было назначено Симоновским судом столицы. В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595656160.html

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html

москва

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, москва, латвия, в мире