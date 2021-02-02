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https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595676111.html
На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
В Мосгорсуд, где рассматривается дело Алексея Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:33
2021-02-02T14:36
мария захарова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мосгорсуд, где рассматривается дело Алексея Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости.На территорию суда приехали представители США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека.В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595664729.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html
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мария захарова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран

14:33 02.02.2021 (обновлено: 14:36 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мосгорсуд, где рассматривается дело Алексея Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости.
На территорию суда приехали представители США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека.
В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.
Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Алексей Навальный перед началом заседания Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Алексей Навальный в самолете - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 08:00
Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному
 
Мария ЗахароваАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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