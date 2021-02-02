Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595667438.html
Володин оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному
Володин оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело Алексея Навального, заявил,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:56
2021-02-02T13:56
россия
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
вячеслав володин
москва
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело Алексея Навального, заявил, что это свидетельствует о том, что блогер представляет интересы других государств и его используют для создания напряжения в России."Что касается дипломатических номеров (на автомобилях – ред.) и представителей других государств, об этом уже говорил: совершенно очевидно, что господин Навальный представляет их интересы на территории Российской Федерации. Они хотят его использовать для того, чтобы создавать нам напряжение. Но ситуация, которая сегодня сложилась, во многом по их вине", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".Спикер Госдумы отметил, что человек прекрасно понимает необходимость в соответствии с законом отмечаться у ФСИН, поскольку имеет условный срок, но вместо этого он проводит время в другой стране, позволяет себе, в том числе, отдых."И, конечно, те, кто сопровождал его в той же Германии, они, допустим, взяли и его привезли в обход досмотра, который обычный гражданин проходит. Они бы подумали о том, что есть российское законодательство и им необходимо им руководствоваться. Поэтому они сами его подставили, он у них просто пешка в этой игре. Поэтому им необходимо пенять в первую очередь на себя. Привезли бы они его в этот аэропорт раньше - приехал, отметился, у него бы было все хорошо. Сейчас надо, чтобы все было по закону", - добавил Володин, напомнив о ситуации в берлинском аэропорту, когда на рейс в Москву Навального привезли с полицейским эскортом на бронированном автомобиле с "мигалками".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста Навального стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 3,5 годам условно.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, проходит во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595651846.html
россия
москва
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
2021-02-02T13:56
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, вячеслав володин, москва, химки, общество

Володин оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

13:56 02.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело Алексея Навального, заявил, что это свидетельствует о том, что блогер представляет интересы других государств и его используют для создания напряжения в России.
"Что касается дипломатических номеров (на автомобилях – ред.) и представителей других государств, об этом уже говорил: совершенно очевидно, что господин Навальный представляет их интересы на территории Российской Федерации. Они хотят его использовать для того, чтобы создавать нам напряжение. Но ситуация, которая сегодня сложилась, во многом по их вине", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".
Спикер Госдумы отметил, что человек прекрасно понимает необходимость в соответствии с законом отмечаться у ФСИН, поскольку имеет условный срок, но вместо этого он проводит время в другой стране, позволяет себе, в том числе, отдых.
"И, конечно, те, кто сопровождал его в той же Германии, они, допустим, взяли и его привезли в обход досмотра, который обычный гражданин проходит. Они бы подумали о том, что есть российское законодательство и им необходимо им руководствоваться. Поэтому они сами его подставили, он у них просто пешка в этой игре. Поэтому им необходимо пенять в первую очередь на себя. Привезли бы они его в этот аэропорт раньше - приехал, отметился, у него бы было все хорошо. Сейчас надо, чтобы все было по закону", - добавил Володин, напомнив о ситуации в берлинском аэропорту, когда на рейс в Москву Навального привезли с полицейским эскортом на бронированном автомобиле с "мигалками".
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:49
В Кремле осудили присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному
Основанием для ареста Навального стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 3,5 годам условно.
Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, проходит во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
 
РоссияИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФВячеслав ВолодинМоскваХимкиОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния