https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595667438.html

Володин оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

Володин оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело Алексея Навального, заявил,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:56

2021-02-02T13:56

2021-02-02T13:56

россия

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

вячеслав володин

москва

химки

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело Алексея Навального, заявил, что это свидетельствует о том, что блогер представляет интересы других государств и его используют для создания напряжения в России."Что касается дипломатических номеров (на автомобилях – ред.) и представителей других государств, об этом уже говорил: совершенно очевидно, что господин Навальный представляет их интересы на территории Российской Федерации. Они хотят его использовать для того, чтобы создавать нам напряжение. Но ситуация, которая сегодня сложилась, во многом по их вине", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".Спикер Госдумы отметил, что человек прекрасно понимает необходимость в соответствии с законом отмечаться у ФСИН, поскольку имеет условный срок, но вместо этого он проводит время в другой стране, позволяет себе, в том числе, отдых."И, конечно, те, кто сопровождал его в той же Германии, они, допустим, взяли и его привезли в обход досмотра, который обычный гражданин проходит. Они бы подумали о том, что есть российское законодательство и им необходимо им руководствоваться. Поэтому они сами его подставили, он у них просто пешка в этой игре. Поэтому им необходимо пенять в первую очередь на себя. Привезли бы они его в этот аэропорт раньше - приехал, отметился, у него бы было все хорошо. Сейчас надо, чтобы все было по закону", - добавил Володин, напомнив о ситуации в берлинском аэропорту, когда на рейс в Москву Навального привезли с полицейским эскортом на бронированном автомобиле с "мигалками".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста Навального стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 3,5 годам условно.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, проходит во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595651846.html

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Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда 2021-02-02T13:56 true PT0M41S

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россия, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, вячеслав володин, москва, химки, общество