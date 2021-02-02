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В Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией
В Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что в случае если оппозиционер Алексей Навальный получит реальный срок заключения,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:13
2021-02-02T13:13
юлия навальная
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
андрей климов
москва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что в случае если оппозиционер Алексей Навальный получит реальный срок заключения, Запад может сделать ставку на его жену Юлию.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате. Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской.Он отметил, что "такого рода мероприятия уже подводятся под нее".Климов также предупредил, что протестные акции - это только верхняя часть айсберга. Задача-минимум для оппонентов России - сдерживать ее развитие, максимум - раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.Ранее Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. Оппозиция считает ее победителем выборов. Тихановская выехала в Литву и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Тихановский является обвиняемым по ряду уголовных дел, срок содержания его под стражей ранее был продлен до конца февраля.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html
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юлия навальная, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей климов, москва

В Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией

13:13 02.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия Навальная в зале суда.
Супруга Алексея Навального Юлия Навальная в зале суда. - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что в случае если оппозиционер Алексей Навальный получит реальный срок заключения, Запад может сделать ставку на его жену Юлию.
Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате. Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской.
"Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену", - сказал сенатор в ходе брифинга в МИА "Россия Сегодня".
Он отметил, что "такого рода мероприятия уже подводятся под нее".
Климов также предупредил, что протестные акции - это только верхняя часть айсберга. Задача-минимум для оппонентов России - сдерживать ее развитие, максимум - раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
Ранее Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. Оппозиция считает ее победителем выборов. Тихановская выехала в Литву и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Тихановский является обвиняемым по ряду уголовных дел, срок содержания его под стражей ранее был продлен до конца февраля.
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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