В Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия Навальная в зале суда.
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что в случае если оппозиционер Алексей Навальный получит реальный срок заключения, Запад может сделать ставку на его жену Юлию.
Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате. Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской.
"Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену", - сказал сенатор в ходе брифинга в МИА "Россия Сегодня".
Он отметил, что "такого рода мероприятия уже подводятся под нее".
Климов также предупредил, что протестные акции - это только верхняя часть айсберга. Задача-минимум для оппонентов России - сдерживать ее развитие, максимум - раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
Ранее Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. Оппозиция считает ее победителем выборов. Тихановская выехала в Литву и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Тихановский является обвиняемым по ряду уголовных дел, срок содержания его под стражей ранее был продлен до конца февраля.