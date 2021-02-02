https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595656160.html

В британском посольстве объяснили приезд дипломатов на суд по Навальному

В британском посольстве объяснили приезд дипломатов на суд по Навальному

Присутствие дипломатов на суде - обычная практика, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Великобритании, отвечая на вопрос о приезде иностранных... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:11

2021-02-02T13:11

2021-02-02T13:34

россия

алексей навальный

московский городской суд

великобритания

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Присутствие дипломатов на суде - обычная практика, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Великобритании, отвечая на вопрос о приезде иностранных дипломатов на суд по Алексею Навальному.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала у себя в Facebook, что присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. По ее словам, в Мосгорсуд прибыли около 20 представителей посольств таких стран, как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приехавшие на суд дипломаты "вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции", они не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд."Дипломатическое присутствие на судебных процессах является обычной практикой", - заявили в британском посольстве.Приезд иностранных дипломатов на суд по Навальному означает, что они поддерживают блогера как своего и пришли высказать свою солидарность, заявил ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате. В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем, только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/diplomaty-1595659203.html

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

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Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда 2021-02-02T13:11 true PT0M41S

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россия, алексей навальный, московский городской суд, великобритания, москва, происшествия