https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595653318.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Борреля с Навальным
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Борреля с Навальным
Решение о возможной встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля ходе визита в Москву с Алексеем Навальным остается на усмотрение судей или следователей, заявил... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:55
2021-02-02T12:55
2021-02-02T12:55
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение о возможной встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля ходе визита в Москву с Алексеем Навальным остается на усмотрение судей или следователей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Боррель в ходе визита в Москву представит общую позицию ЕС по Навальному. По информации дипслужбы союза, они находятся в контакте с командой оппозиционера, но пока не известно, будет ли Боррель встречаться с ними в Москве.Он пояснил, что не в Кремле принимают подобные решения."Такие решения принимают следователи, судьи - в разных ситуациях по-разному, - и только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение", - добавил Песков.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210202/borrel-1595651993.html
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жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, москва, общество
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Решение о возможной встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля
ходе визита в Москву
с Алексеем Навальным
остается на усмотрение судей или следователей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее сообщалось, что Боррель в ходе визита в Москву представит общую позицию ЕС по Навальному. По информации дипслужбы союза, они находятся в контакте с командой оппозиционера, но пока не известно, будет ли Боррель встречаться с ними в Москве.
"Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможной встречу Борреля с Навальным.
Он пояснил, что не в Кремле принимают подобные решения.
"Такие решения принимают следователи, судьи - в разных ситуациях по-разному, - и только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение", - добавил Песков.
Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН
, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.