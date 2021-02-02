https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595653318.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Борреля с Навальным

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Борреля с Навальным

Решение о возможной встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля ходе визита в Москву с Алексеем Навальным остается на усмотрение судей или следователей, заявил... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:55

2021-02-02T12:55

2021-02-02T12:55

жозеп боррель

алексей навальный

евросоюз

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение о возможной встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля ходе визита в Москву с Алексеем Навальным остается на усмотрение судей или следователей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Боррель в ходе визита в Москву представит общую позицию ЕС по Навальному. По информации дипслужбы союза, они находятся в контакте с командой оппозиционера, но пока не известно, будет ли Боррель встречаться с ними в Москве.Он пояснил, что не в Кремле принимают подобные решения."Такие решения принимают следователи, судьи - в разных ситуациях по-разному, - и только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение", - добавил Песков.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210202/borrel-1595651993.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, москва, общество