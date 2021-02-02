https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595651846.html

В Кремле осудили присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

В Кремле осудили присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

Дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд, заявил журналистам... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:49

2021-02-02T12:49

2021-02-02T12:50

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

германия

химки

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос о представителях зарубежных дипмиссий, которые приехали на суд над Навальным.Вопрос о том, можно ли ассоциировать их действия c попытками давления на суд, Песков перенаправил в министерство иностранных дел."Я не сомневаюсь, что соответствующий комментарий последует... Впрочем, понимаете, ведь как-то они же должны обозначить свои действия. Или они солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона Российской Федерации, или это попытка оказания давления на суд. Они как-то, наверное, обозначат свою позицию", -добавил Песков.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Представитель УФСИН на судебном заседании, которое сейчас проходит в здании Мосгорсуда, вдобавок к замене условного срока на реальный попросил суд оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210202/usloviya-1595643981.html

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Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда 2021-02-02T12:49 true PT0M41S

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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, химки, в мире