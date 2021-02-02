https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595642661.html
Конная полиция патрулирует территорию, где рассматривают дело Навального
Конная полиция патрулирует территорию, где рассматривают дело Навального
Конная полиция патрулирует территорию рядом со зданием Мосгорсуда, где проходит слушание о замене срока Алексею Навальному, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:05
2021-02-02T12:05
2021-02-02T12:05
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
германия
химки
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Конная полиция патрулирует территорию рядом со зданием Мосгорсуда, где проходит слушание о замене срока Алексею Навальному, передает корреспондент РИА Новости.Рядом со сквером у здания суда находятся два сотрудника полиции на лошадях.Навальный участвует в слушании, находясь в "аквариуме" суда, его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. В зале заседаний также находится супруга блогера Юлия Навальная и несколько десятков журналистов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595640532.html
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия