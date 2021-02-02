https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595640532.html
Навальный назвался в суде индивидуальным предпринимателем
Навальный назвался в суде индивидуальным предпринимателем
Блогер Алексей Навальный в ходе судебного заседания заявил, что его местом работы является "ИП Навальный", передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:57
2021-02-02T11:57
2021-02-02T11:58
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
германия
химки
происшествия
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Блогер Алексей Навальный в ходе судебного заседания заявил, что его местом работы является "ИП Навальный", передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."ИП Навальный", - ответил он на вопрос судьи о месте работы.Слушание о замене условного срока на реальный, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595635660.html
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия