Сменилась судья, которая будет рассматривать вопрос о сроке Навальному
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Симоновском суде Москвы сменилась судья, которая будет председательствовать при рассмотрении представления ФСИН об отмене Алексею Навальному условного срока и его замене на реальный.
Как обратило внимание РИА Новости, накануне в карточке дела значилась судья Юлия Окунева, сегодня же она была заменена на судью Наталью Репникову.
Агентство запросило комментарий пресс-службы инстанции, но к настоящему моменту ответа не получило.
Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, пройдет во вторник в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы на нем смогло присутствовать большее число пишущих корреспондентов.
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В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
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Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
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