https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595627068.html

Сменилась судья, которая будет рассматривать вопрос о сроке Навальному

Сменилась судья, которая будет рассматривать вопрос о сроке Навальному

В Симоновском суде Москвы сменилась судья, которая будет председательствовать при рассмотрении представления ФСИН об отмене Алексею Навальному условного срока и РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:01

2021-02-02T11:01

2021-02-02T11:01

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595620513_0:0:3542:1992_1920x0_80_0_0_07375378b463c60dd8963a854847ddcc.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Симоновском суде Москвы сменилась судья, которая будет председательствовать при рассмотрении представления ФСИН об отмене Алексею Навальному условного срока и его замене на реальный.Как обратило внимание РИА Новости, накануне в карточке дела значилась судья Юлия Окунева, сегодня же она была заменена на судью Наталью Репникову.Агентство запросило комментарий пресс-службы инстанции, но к настоящему моменту ответа не получило.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, пройдет во вторник в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы на нем смогло присутствовать большее число пишущих корреспондентов.В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия