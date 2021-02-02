https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595621184.html
На суд по делу Навального прибыли около 20 сотрудников посольств
На суд по делу Навального прибыли около 20 сотрудников посольств
Около 20 сотрудников посольств разных стран и порядка 80 журналистов ожидают в Мосгорсуде начала слушания, на котором рассмотрят вопрос о замене Алексею... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:30
2021-02-02T10:30
2021-02-02T11:58
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
латвия
химки
алексей навальный
великобритания
болгария
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595620311_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ecc1cfe2353bda37c3d208af9c3731ce.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Около 20 сотрудников посольств разных стран и порядка 80 журналистов ожидают в Мосгорсуде начала слушания, на котором рассмотрят вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, передает корреспондент РИА Новости c места событий.Судебные приставы разделили людей, пришедших на слушание, на два потока — дипломатических сотрудников и журналистов. В здании находятся представители посольств Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии, сотрудники зарубежных и российских СМИ. Туда же уже приехала жена Навального Юлия.Накануне в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что заседание перенесли на час, чтобы дать Навальному возможность пообщаться с адвокатами. Слушание, которое было назначено в Симоновском суде, пройдет в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше корреспондентов.В Генпрокуратуре заявили, что поддерживают требование ФСИН заменить Навальному условный срок реальным. Защита назвала это прошение политически мотивированным.По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, в случае удовлетворения представления ему назначат реальный срок в три с половиной года, но зачтут время под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский городской суд заключил его под стражу на 30 суток. Основанием для ареста стало нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше".У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса", о растрате 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше" — о хищении свыше 30 миллионов рублей. По второму делу блогера приговорили к трем с половиной годам условно.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
латвия
химки
великобритания
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595620311_102:0:582:360_1920x0_80_0_0_97f10d8a275acc4b53428ecfb7be8482.jpg
Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
2021-02-02T10:30
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, латвия, химки, алексей навальный, великобритания, болгария, происшествия