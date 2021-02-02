https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595621184.html

На суд по делу Навального прибыли около 20 сотрудников посольств

На суд по делу Навального прибыли около 20 сотрудников посольств

Около 20 сотрудников посольств разных стран и порядка 80 журналистов ожидают в Мосгорсуде начала слушания, на котором рассмотрят вопрос о замене Алексею... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:30

2021-02-02T10:30

2021-02-02T11:58

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

латвия

химки

алексей навальный

великобритания

болгария

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Около 20 сотрудников посольств разных стран и порядка 80 журналистов ожидают в Мосгорсуде начала слушания, на котором рассмотрят вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, передает корреспондент РИА Новости c места событий.Судебные приставы разделили людей, пришедших на слушание, на два потока — дипломатических сотрудников и журналистов. В здании находятся представители посольств Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии, сотрудники зарубежных и российских СМИ. Туда же уже приехала жена Навального Юлия.Накануне в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что заседание перенесли на час, чтобы дать Навальному возможность пообщаться с адвокатами. Слушание, которое было назначено в Симоновском суде, пройдет в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше корреспондентов.В Генпрокуратуре заявили, что поддерживают требование ФСИН заменить Навальному условный срок реальным. Защита назвала это прошение политически мотивированным.По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, в случае удовлетворения представления ему назначат реальный срок в три с половиной года, но зачтут время под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский городской суд заключил его под стражу на 30 суток. Основанием для ареста стало нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше".У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса", о растрате 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше" — о хищении свыше 30 миллионов рублей. По второму делу блогера приговорили к трем с половиной годам условно.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда 2021-02-02T10:30 true PT0M41S

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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, латвия, химки, алексей навальный, великобритания, болгария, происшествия