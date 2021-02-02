https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595613774.html

Юлия Навальная прибыла к зданию Мосгорсуда

Юлия Навальная прибыла к зданию Мосгорсуда

Юлия Навальная приехала в Мосгорсуд, где во вторник должны состояться слушания об отмене условного срока и замене его на реальный ее супругу Алексею Навальному, РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:38

2021-02-02T09:38

2021-02-02T09:47

юлия навальная

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595614624_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_9c9a91cfba6b076e51d1119fab08c982.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Юлия Навальная приехала в Мосгорсуд, где во вторник должны состояться слушания об отмене условного срока и замене его на реальный ее супругу Алексею Навальному, сообщает корреспондент РИА Новости.Данный вопрос будет рассмотрен судьей Симоновского суда столицы, заседание пройдет в выездном формате в Мосгорсуде. Ожидается, что оно начнется в 11.00. Ожидается, что Навального лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595596818.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Юлия Навальная прибыла к зданию Мосгорсуда Юлия Навальная прибыла к зданию Мосгорсуда, где сегодня будет решаться вопрос о замене ее мужу условного срока на реальный 2021-02-02T09:38 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия навальная, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, москва, происшествия