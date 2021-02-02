https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку

"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку

Заседание по делу Алексея Навального растянулось в Мосгорсуде на весь день. Федеральная служба исполнения наказаний указывала, что он нарушил условия... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:15

2021-02-02T21:15

2021-02-02T22:00

бруно лепру

олег навальный

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заседание по делу Алексея Навального растянулось в Мосгорсуде на весь день. Федеральная служба исполнения наказаний указывала, что он нарушил условия испытательного срока по делу "Ив Роше". Прокуратура с доводами согласилась, отметив при этом "беспрецедентное снисхождение", которое проявляли к Навальному ранее. Подсудимый настаивал на том, что выполнял все предписания. Тем не менее суд вынес решение: Навальный отправится в колонию общего режима на три с половиной года. Но ему зачтут время, проведенное под домашним арестом. В тюрьме он проведет два года и восемь месяцев. О том, как проходили слушания, — в материале РИА Новости. На подступах к судуДело Навального рассматривал Симоновский районный суд Москвы. Но из-за повышенного внимания журналистов заседание перенесли в Мосгорсуд. Прения сторон назначили на десять утра, потом по просьбе адвокатов обвиняемого сдвинули на одиннадцать. Защитникам оппозиционера — Вадиму Кобзеву и Ольге Михайловой — понадобился дополнительный час, чтобы согласовать позиции. Кроме того, адвокатам сообщили, что на суде будет председательствовать Наталья Репникова, хотя накануне в карточке дела значилась судья Юлия Окунева. Защитники Навального не потребовали отвода судьи, заявив, что доверяют назначенному председателю. К этому времени к Мосгорсуду потянулись сторонники Навального. Проходы к центральному входу перекрыли бойцы ОМОНа и автомобили Росгвардии и полиции. Неподалеку стояли автозаки. Пропускали только сотрудников суда и местных жителей. Кого пустили внутрьВозле суда припарковалась также вереница машин с дипломатическими номерами. На заседание пропустили представителей Британии, Швейцарии, Латвии, Польши и Австрии. Дмитрий Песков и Мария Захарова призвали иностранцев "не вмешиваться во внутреннее дело России". Но в посольстве Великобритании ответили, что дипломаты на суде Навального — обычная практика. Жену подсудимого Юлию Навальную провели в зал одной из первых. Перед слушаниями она несколько минут разговаривала с супругом. Потом Навального поместили в так называемый аквариум. Оттуда он и общался с адвокатами. Журналисты спрашивали про фото- и видеосъемку. С тем же вопросом к председателю суда обратился и сам Навальный. Но прокурор выступил против. В итоге судья разрешил пишущим журналистам присутствовать на заседании, однако съемку запретил. Претензии ФСИНЗаявителем выступила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), попросившая суд заменить условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше", так как оппозиционер "уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". Всего ведомство насчитало семь неявок.Ранее суды трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продлевая испытательный срок. Но на этот раз Генпрокуратура с требованием согласилась. Приговоренный к трем с половиной годам условно и пяти годам испытательного срока, Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. Однако еще до госпитализации он регулярно это условие нарушал: дважды в прошлом январе, по разу — в феврале, марте, июле, августе. Его неоднократно предупреждали, что это чревато заменой условного на реальный срок. "Учитывая ваши юридические знания, вы осознавали, что даже два пропуска в регистрации или неявка могут повлечь замену срока?" — спрашивала на суде прокурор Екатерина Фролова. Навальный выражал уверенность в том, что у ФСИН изначально был план подловить его на неявке. Осенние пропуски он объяснял так: "Мне вообще было до фонаря на вашу инспекцию, я ходить не мог. Я делал то, что мне говорил врач". Хотя на время лечения в клинике "Шарите" вызовы приостановили. Весенние и летние пропуски Навальный не прокомментировал. "Инспекция хотела, чтобы я ходил по четвергам, потом — по понедельникам. Но я взрослый человек, у меня есть дела, я как ходил по четвергам, так и ходил", — говорил Навальный. Не было речи и о других нарушениях испытательного срока: например, в марте 2017-го Навальный получил административный арест на 15 суток, в июне — на 30, в августе — штраф на 300 тысяч рублей. Выступая перед судом, прокурор Фролова подчеркивала, что к Навальному проявили "беспрецедентное снисхождение". "Вы единственный гражданин, дважды условно осужденный (по делу "Ив Роше" и "Кировлеса". — Прим. ред.). Правильно ли, что вы после этого сочли возможным далее беспрепятственно нарушать закон?" — спросила Фролова.В итоге прокурор в прениях сторон поддержала представление ФСИН, рекомендовала суду заключить Навального под сражу и отправить в колонию общего режима. Тот, напротив, требовал немедленного освобождения. Также прокурор просила вынести частное представление в адрес начальника филиала УФСИН за ненадлежащий контроль за исполнением назначенного Навальному условного срока. Судья полностью согласилась с позицией обвинения и изменила условный срок Навального на 3,5 года колонии. Из этого срока вычли 11 месяцев домашнего ареста, приравняв один день дома к одному дню под стражей. До вступления в силу решения о замене ему условного срока на реальный Навальный останется под арестом.Случай, рассматривавшийся в Мосгорсуде, далеко не уникальный. Требования заменить условный срок реальным из-за нарушений — общая практика для ФСИН. "За 2019 год более 15 тысяч представлений удовлетворялись судами, за 2020-й — более 11 тысяч. Судами требования инспекции удовлетворяются в 100 процентах случаев", — напомнила представительница столичной прокуратуры.Дело "Ив Роше"Дело, по которому осудили Навального, началось задолго до того, как он стал заметной фигурой в интернете. В декабре 2007-го Алексей и Олег Навальные создали кипрскую офшорную фирму Alortag Management Limited. Через полгода в Москве зарегистрировали ООО "Главное подписное агентство" (сокращенное название — ООО "Главподписка"), 99 процентов уставного капитала которого принадлежало кипрскому офшору Навальных.Олег Навальный в то время работал начальником департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России" — Автоматизированные сортировочные центры. Он предложил одному из крупных клиентов "Почты России", компании "Ив Роше Восток", воспользоваться для доставки косметики услугами "Главподписки". И поскольку фирма действительно сталкивалась с логистическими проблемами, предложение приняли. Сотрудничество продолжалось несколько лет. Однако в декабре 2012-го, когда Алексей Навальный был фигурантом другого дела — "Кировлеса", генеральный директор "Ив Роше Восток" Бруно Лепру обратился в Следственный комитет с жалобой на возможный ущерб, нанесенный "Главподпиской". Это было согласовано с французским учредителем фирмы. СК России возбудил уголовное дело.По версии обвинения, Олег Навальный, пользуясь служебным положением, обманом навязал "Ив Роше Восток" ненужного посредника, и тот оказывал услуги по завышенным ценам, из-за чего компания понесла ущерб в 55 миллионов рублей. При этом двадцать миллионов вывели на счета ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", принадлежащего родителям Навального. Обвинение требовало для Алексея Навального десять лет колонии общего режима, а для Олега — восемь. Тридцатого декабря 2014-го Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно (с испытательным сроком пять лет), Олега — к 3,5 года колонии общего режима за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Олег Навальный срок отсидел — вышел на свободу в июне 2018-го. Алексей должен был регулярно отмечаться во ФСИН. Что опротестовали в ЕСПЧПриговор пытались опротестовать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Там не нашли политической подоплеки. Однако в октябре 2017-го ЕСПЧ постановил, что права Алексея и Олега Навальных в деле "Ив Роше" были нарушены, и присудил выплатить им около 82 тысяч евро. По мнению Страсбургского суда, разбирательство было недостаточно справедливым. Позднее, 9 апреля 2019-го, ЕСПЧ заявил, что Россия нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках дела "Ив Роше", и присудил Навальному 20 тысяч евро за причинение морального вреда. Россия заплатила. Акции и арестыИз Берлина в Москву Навальный вернулся 17 января. Его задержали прямо в аэропорту. На следующий день Химкинский городской суд отправил блогера под стражу в СИЗО "Матросская тишина". Московский областной суд отказался отменить решение Химкинского суда. Навальный считает задержание и арест незаконными. В знак протеста он призвал сторонников выйти 23 января на уличные акции. Через неделю демонстрации повторились. В беспорядках, по данным МВД, участвовали несколько тысяч человек. Бойцы ОМОНа призывали людей разойтись по домам. Последовали массовые задержания. Не обошлось без насилия с обеих сторон. После беспорядков открыли несколько десятков уголовных дел. Митингующих обвинили в применении силы против полицейских, нарушении санитарно-эпидемических норм в условиях эпидемии, призывах к несанкционированным демонстрациям. Большинство сотрудников ФБК* задержали или отправили под домашний арест. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бруно лепру, олег навальный, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф