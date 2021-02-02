https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html

Юлия Навальная заплакала, услышав решение по делу супруга

Юлия Навальная заплакала, услышав решение по делу супруга

Алексей Навальный перестал улыбаться, после того как суд зачитал приговор о замене ему условного срока на 3,5 года в колонии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:29

2021-02-02T20:29

2021-02-02T22:57

россия

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

юлия навальная

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Алексей Навальный перестал улыбаться, после того как суд зачитал приговор о замене ему условного срока на 3,5 года в колонии, передает корреспондент РИА Новости.Симоновский районный суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.Услышав решение суда, Навальный прекратил улыбаться, а его жена Юлия заплакала.Навальный молча выслушал приговор, на вопрос, все ли понятно участникам процесса по постановлению, он промолчал.Судья удовлетворила представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным заключением в колонии.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, юлия навальная, алексей навальный, происшествия