МИД ответил на призыв Макрона освободить Навального
22:05 02.02.2021 (обновлено: 22:16 02.02.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заявления западных политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, с призывом освободить Алексея Навального являются отрывом от реальности или ангажированностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Макрон назвал неприемлемым приговор суда Навальному и призвал к его немедленному освобождению. Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
"Они (призывы западных коллег) все как под копирку написаны. Но что можно сказать: это полный либо отрыв от реальности, непонимание того, о чем сегодня велась речь, либо, что на самом деле ближе к делу - такая политическая ангажированность", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.