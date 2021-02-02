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МИД ответил на призыв Макрона освободить Навального
МИД ответил на призыв Макрона освободить Навального
Заявления западных политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, с призывом освободить Алексея Навального являются отрывом от реальности или... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:05
2021-02-02T22:16
замена условного срока навального
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
франция
россия
эммануэль макрон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заявления западных политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, с призывом освободить Алексея Навального являются отрывом от реальности или ангажированностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Макрон назвал неприемлемым приговор суда Навальному и призвал к его немедленному освобождению. Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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замена условного срока навального, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, франция, россия, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия

МИД ответил на призыв Макрона освободить Навального

22:05 02.02.2021 (обновлено: 22:16 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заявления западных политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, с призывом освободить Алексея Навального являются отрывом от реальности или ангажированностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Макрон назвал неприемлемым приговор суда Навальному и призвал к его немедленному освобождению. Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

"Они (призывы западных коллег) все как под копирку написаны. Но что можно сказать: это полный либо отрыв от реальности, непонимание того, о чем сегодня велась речь, либо, что на самом деле ближе к делу - такая политическая ангажированность", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Замена условного срока НавальногоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаФранцияРоссияЭммануэль МакронМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Происшествия
 
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