https://ria.ru/20210202/metro-1595769659.html
В Петербурге закрыли четыре станции метро
В Петербурге закрыли четыре станции метро
Станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" и "Невский проспект" полностью закрыты для пассажиров, сообщает подземка. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:23
2021-02-02T23:23
2021-02-02T23:54
замена условного срока навального
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" и "Невский проспект" полностью закрыты для пассажиров, сообщает подземка.Также были закрыты станции метро "Площадь восстания" и "Маяковская".
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Задержания в центре Санкт-Петербурга
Полиция задерживает сторонников Навального в центре Санкт-Петербурга.
2021-02-02T23:23
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видео, замена условного срока навального, санкт-петербург