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В Петербурге закрыли четыре станции метро
В Петербурге закрыли четыре станции метро
Станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" и "Невский проспект" полностью закрыты для пассажиров, сообщает подземка. РИА Новости, 02.02.2021
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замена условного срока навального
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" и "Невский проспект" полностью закрыты для пассажиров, сообщает подземка.Также были закрыты станции метро "Площадь восстания" и "Маяковская".
санкт-петербург
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Задержания в центре Санкт-Петербурга
Полиция задерживает сторонников Навального в центре Санкт-Петербурга.
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видео, замена условного срока навального, санкт-петербург
В Петербурге закрыли четыре станции метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" и "Невский проспект" полностью закрыты для пассажиров, сообщает подземка.
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В Петербурге закрыли четыре станции метро

23:23 02.02.2021 (обновлено: 23:54 02.02.2021)
 
© РИА НовостиВ Петербурге перекрыта Дворцовая площадь
В Петербурге перекрыта Дворцовая площадь - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" и "Невский проспект" полностью закрыты для пассажиров, сообщает подземка.

"Станции "Невский проспект" и "Гостиный Двор" закрыты для входа и выхода пассажиров. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановки", - говорится в официальном Telegram-канале метрополитена.

Также были закрыты станции метро "Площадь восстания" и "Маяковская".
 
Замена условного срока НавальногоСанкт-Петербург
 
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