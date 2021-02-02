https://ria.ru/20210202/metro-1595758314.html

В Москве закрыли три станции метро

В Москве закрыли три станции метро

Станция метро "Охотный ряд" в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщили РИА Новости на горячей линии Московского метрополитена. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:25

2021-02-02T21:25

2021-02-02T21:29

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Станция метро "Охотный ряд" в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщили РИА Новости на горячей линии Московского метрополитена."Станция метро "Охотный ряд" в настоящий момент закрыта на вход и выход по распоряжению сотрудников полиции", - сообщили на горячей линии.Как добавили в Telegram-канале "Депранс.Оперативно", по требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход также закрыты станции "Площадь Революции" и "Александровский сад"."Поезда следуют без остановок", - добавили в ведомстве.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что к правоохранителям на Манежную площадь в центре Москвы после приговора Алексею Навальному прибыло подкрепление.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/germaniya-1595758771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, происшествия, москва