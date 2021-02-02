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В Москве открыли мемориальную доску в память о Юрии Левитане
В Москве открыли мемориальную доску в память о Юрии Левитане
У входа в офис медиагруппы "Россия сегодня" на Пятницкой, 25, в знаменитом Доме радио, появилась мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:45
2021-02-02T14:35
юрий левитан
исаак левитан
владимир мединский
украина
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У входа в офис медиагруппы "Россия сегодня" на Пятницкой, 25, в знаменитом Доме радио, появилась мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана.Доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом знаменитого диктора и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана, ставшие символом советской эпохи: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" Прозвучали также фрагменты военных сводок Совинформбюро в начитке легендарного диктора.Он отметил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.В церемонии открытия также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Среди почетных гостей — известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова, особенно поблагодарившая "Россию сегодня" за столь значимый памятник."Все мы в некотором роде наследники и потомки Левитана &lt;...&gt; У Левитана мы научились главному: не просто говорить, но пропускать все события через себя, через свое сердце", — рассказал Ревенко.Открытие памятной доски Левитану стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.От Совинформбюро, основанного через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России — Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будут представлены несколько проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.
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юрий левитан, исаак левитан, владимир мединский, украина, общество

В Москве открыли мемориальную доску в память о Юрии Левитане

12:45 02.02.2021 (обновлено: 14:35 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, установленный с мемориальной доской у входа в здание МИА "Россия сегодня" на Пятницкой улице в Москве
Бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, установленный с мемориальной доской у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У входа в офис медиагруппы "Россия сегодня" на Пятницкой, 25, в знаменитом Доме радио, появилась мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана.
Доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом знаменитого диктора и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа) и помощник президента России Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) и помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа) и помощник президента России Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану
Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана, ставшие символом советской эпохи: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" Прозвучали также фрагменты военных сводок Совинформбюро в начитке легендарного диктора.

"Сегодня очень большой день для всех, кто в эфире, с одной стороны, и для всех, кто слушает и видит эфир, с другой стороны. Мы открываем памятник в таком минимальном исполнении, доску в честь великого человека Юрия Борисовича Левитана, который войдет в историю как голос Победы", — сказал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии.

Он отметил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.

"Он умел рассказывать даже о трагичных поражениях так, что вселял уверенность в победу <...> Он подпитывался от страны, и страна давала ему силу", — добавил Киселев, призвав коллег учиться у Левитана и вдохновляться его голосом.

Голос Победы. В Москве открыли мемориальную доску в память о Левитане
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Памятная доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".

Мемориальная доска и бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве
1 из 9

Памятная доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!"

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) и помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану
2 из 9

Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова и заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия, депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану
3 из 9

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве
4 из 9

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Среди почетных гостей была известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия, депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану
5 из 9

Среди почетных гостей была известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Открытие доски в память о Юрии Левитане стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве
6 из 9

Открытие доски в память о Юрии Левитане стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

От Совинформбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

Девушки с цветами на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве
7 из 9

От Совинформбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории этих агентств.

Мемориальная доска и бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве
8 из 9

В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории этих агентств.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Бюст в память о дикторе Всесоюзного радио Юрии Левитане на Пятницкой, 25 в Москве.

Бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, установленный с мемориальной доской у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве
9 из 9

Бюст в память о дикторе Всесоюзного радио Юрии Левитане на Пятницкой, 25 в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Памятная доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 9

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Среди почетных гостей была известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 9

Открытие доски в память о Юрии Левитане стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 9

От Совинформбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 9

В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории этих агентств.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 9

Бюст в память о дикторе Всесоюзного радио Юрии Левитане на Пятницкой, 25 в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
В церемонии открытия также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Среди почетных гостей — известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова, особенно поблагодарившая "Россию сегодня" за столь значимый памятник.

"Его голос был, наверное, главным в годы войны, хотя работало много дикторов на нашем радио <...> Это действительно был не просто тембр, это не просто был уникальный артистический талант. Это было умение вдохновить людей на свершения", — сказал в своей речи Мединский.

"Все мы в некотором роде наследники и потомки Левитана <...> У Левитана мы научились главному: не просто говорить, но пропускать все события через себя, через свое сердце", — рассказал Ревенко.
Открытие памятной доски Левитану стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.
От Совинформбюро, основанного через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России — Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМемориальная доска и бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана у входа в здание МИА "Россия сегодня" на Пятницкой улице в Москве
Мемориальная доска и бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана у входа в здание МИА Россия сегодня на Пятницкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Мемориальная доска и бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана у входа в здание МИА "Россия сегодня" на Пятницкой улице в Москве
В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будут представлены несколько проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.
Диктор радио Юрий Левитан - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
07:00Акценты
Голос советской эпохи: Юрий Левитан
 
Юрий ЛевитанИсаак ЛевитанВладимир МединскийУкраинаОбщество
 
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