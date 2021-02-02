https://ria.ru/20210202/levitan-1595650997.html

В Москве открыли мемориальную доску в память о Юрии Левитане

В Москве открыли мемориальную доску в память о Юрии Левитане

У входа в офис медиагруппы "Россия сегодня" на Пятницкой, 25, в знаменитом Доме радио, появилась мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:45

2021-02-02T12:45

2021-02-02T14:35

юрий левитан

исаак левитан

владимир мединский

украина

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У входа в офис медиагруппы "Россия сегодня" на Пятницкой, 25, в знаменитом Доме радио, появилась мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана.Доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом знаменитого диктора и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана, ставшие символом советской эпохи: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" Прозвучали также фрагменты военных сводок Совинформбюро в начитке легендарного диктора.Он отметил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.В церемонии открытия также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Среди почетных гостей — известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова, особенно поблагодарившая "Россию сегодня" за столь значимый памятник."Все мы в некотором роде наследники и потомки Левитана <...> У Левитана мы научились главному: не просто говорить, но пропускать все события через себя, через свое сердце", — рассказал Ревенко.Открытие памятной доски Левитану стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.От Совинформбюро, основанного через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России — Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будут представлены несколько проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/levitan--1594662557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий левитан, исаак левитан, владимир мединский, украина, общество