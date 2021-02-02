В Москве открыли мемориальную доску в память о Юрии Левитане

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У входа в офис медиагруппы "Россия сегодня" на Пятницкой, 25, в знаменитом Доме радио, появилась мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана.Доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом знаменитого диктора и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана, ставшие символом советской эпохи: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" Прозвучали также фрагменты военных сводок Совинформбюро в начитке легендарного диктора.Он отметил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.В церемонии открытия также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Среди почетных гостей — известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова, особенно поблагодарившая "Россию сегодня" за столь значимый памятник."Все мы в некотором роде наследники и потомки Левитана <...> У Левитана мы научились главному: не просто говорить, но пропускать все события через себя, через свое сердце", — рассказал Ревенко.Открытие памятной доски Левитану стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.От Совинформбюро, основанного через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России — Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будут представлены несколько проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа) и помощник президента России Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану
Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана, ставшие символом советской эпохи: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" Прозвучали также фрагменты военных сводок Совинформбюро в начитке легендарного диктора.
"Сегодня очень большой день для всех, кто в эфире, с одной стороны, и для всех, кто слушает и видит эфир, с другой стороны. Мы открываем памятник в таком минимальном исполнении, доску в честь великого человека Юрия Борисовича Левитана, который войдет в историю как голос Победы", — сказал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии.
Он отметил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.
"Он умел рассказывать даже о трагичных поражениях так, что вселял уверенность в победу <...> Он подпитывался от страны, и страна давала ему силу", — добавил Киселев, призвав коллег учиться у Левитана и вдохновляться его голосом.
В церемонии открытия также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Среди почетных гостей — известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова, особенно поблагодарившая "Россию сегодня" за столь значимый памятник.
"Его голос был, наверное, главным в годы войны, хотя работало много дикторов на нашем радио <...> Это действительно был не просто тембр, это не просто был уникальный артистический талант. Это было умение вдохновить людей на свершения", — сказал в своей речи Мединский.
"Все мы в некотором роде наследники и потомки Левитана <...> У Левитана мы научились главному: не просто говорить, но пропускать все события через себя, через свое сердце", — рассказал Ревенко.
Открытие памятной доски Левитану стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.
От Совинформбюро, основанного через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России — Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Мемориальная доска и бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана у входа в здание МИА "Россия сегодня" на Пятницкой улице в Москве
В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будут представлены несколько проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.
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