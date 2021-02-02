https://ria.ru/20210202/levitan-1595660810.html

Голос Победы. В Москве открыли мемориальную доску в память о Левитане

Голос Победы. В Москве открыли мемориальную доску в память о Левитане

Мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана появилась при входе в знаменитый Дом радио на Пятницкой, 25. Церемония открытия — в фотоленте... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:28

2021-02-02T14:28

2021-02-02T14:50

75 лет великой победы

юрий левитан

россия сегодня

фото

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Мемориальная доска в честь легендарного диктора Юрия Левитана появилась при входе в знаменитый Дом радио на Пятницкой, 25. Церемония открытия — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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