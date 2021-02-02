Голос Победы. В Москве открыли мемориальную доску в память о Левитане
Памятная доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".
Памятная доска представляет собой гранитный медальон с бронзовым бюстом и надписью: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".
Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!"
Церемонии открытия предшествовали знаменитые позывные Левитана: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!"
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил, что голос Левитана вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена.
В церемонии открытия мемориальной доски принял участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В церемонии открытия мемориальной доски принял участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Среди почетных гостей была известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова.
Среди почетных гостей была известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова.
Открытие доски в память о Юрии Левитане стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.
Открытие доски в память о Юрии Левитане стало частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.
От Совинформбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
От Совинформбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории этих агентств.
В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории этих агентств.
Бюст в память о дикторе Всесоюзного радио Юрии Левитане на Пятницкой, 25 в Москве.
Бюст в память о дикторе Всесоюзного радио Юрии Левитане на Пятницкой, 25 в Москве.