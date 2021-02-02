https://ria.ru/20210202/lekarstva-1595475200.html

"Господи, почему так?": как инвалид отсудил право на лекарство и умер

"Господи, почему так?": как инвалид отсудил право на лекарство и умер

Двадцатитрехлетнему онкобольному из Новгородской области целый год не выдавали положенное лекарство. Перед его смертью скорая не приезжала шесть часов. Теперь... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:06

россия

онкология

рак

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Двадцатитрехлетнему онкобольному из Новгородской области целый год не выдавали положенное лекарство. Перед его смертью скорая не приезжала шесть часов. Теперь семья настаивает на уголовном наказании сотрудников регионального Минздрава. Местная прокуратура просит СК возбудить дело из-за халатности чиновников."Таблетки были нужны вчера"У Кирилла Максименко из города Чудово в 15 лет обнаружили саркому костей. Руку ампутировали от плеча и поставили протез. Несколько лет состояние молодого человека было стабильным, но в 2018-м у него диагностировали лейкоз. После двух пересадок костного мозга наступила ремиссия. Для ее поддержания необходимо регулярно наблюдаться и принимать лекарства.В январе 2020-го врачебный консилиум Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге назначил Максименко "Вориконазол Канон". Это противогрибковый препарат, который выписывают онкологическим больным из-за низкого иммунитета.Как рассказал отец Кирилла, Сергей Максименко, лекарство нужно было принимать регулярно дважды в день. Упаковка "Вориконазола Канон" стоит около 20 тысяч рублей. Кириллу требовалось четыре в месяц. Поскольку у молодого человека инвалидность I группы, таблетки должны были выдавать бесплатно — препарат включен в перечень закупаемых за счет федерального бюджета.В аптеке "Новгородфармация", которая обеспечивает льготными препаратами, семье сообщили, что лекарства нет — не обеспечил региональный Минздрав.По данным сайта госзакупок, последний раз аукцион на поставку Администрацией губернатора Новгородской области проводила в 2018 году. Контракт был на сумму более 1,5 миллиона рублей."Мы, конечно, по мере возможностей сами приобретали, — говорит Сергей Максименко. — Но лекарство не так просто найти, особенно в Великом Новгороде. Иногда через знакомых заказывали из Питера, иногда — из Москвы. Но время шло, таблетки были нужны, как говорится, вчера. При перерывах в приеме у Кирилла появлялась сыпь и начиналась одышка".Суд признал бездействие МинздраваВ мае 2020 года Кирилл обратился с жалобой в прокуратуру. Надзорный орган подал иск к Минздраву Новгородской области. Чиновники проигнорировали разбирательства. В результате Чудовский районный суд признал бездействие Минздрава и обязал немедленно обеспечить Максименко лекарством.Но даже после этого ситуация не изменилась. Помогло обращение в администрацию президента в ноябре 2020 года. В начале декабря Кирилл получил лекарство. А через месяц умер.РИА Новости направило запрос в региональный Минздрав, но ведомство не ответило."Мы умоляли, чтобы приехали быстрее"У Кирилла 4 января начались приступы, и вскоре он впал в кому. Родственники позвонили в скорую помощь, но бригаду ждали почти шесть часов.Кирилл умер в приемном отделении. Предварительная причина — лейкоз."Кирилла можно было спасти""Я уверен, что Кирилла можно было спасти, — говорит Сергей Максименко. — Сын прожил очень недолгую, но яркую жизнь. Он за нее боролся и старался никого не обременять. Последние слова, которые он произнес уже почти без сознания, — "Господи, почему так?"Сергей Максименко добивается справедливости. Требует привлечь к ответственности сотрудников Минздрава и работников станции скорой помощи, которые вовремя не отреагировали на вызовы.Возбудить уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников регионального Минздрава просит и новгородская прокуратура.В прокуратуре отмечают, что причинно-следственная связь между смертью инвалида и необеспеченностью его лекарствами пока не доказана."Когда на земле валялся, увидели, что он без руки"Родственники считают, что подорвать здоровье Кирилла могли не только судебные разбирательства с Минздравом, но и громкий инцидент с сотрудниками ДПС. В январе 2017-го двое инспекторов остановили машину Кирилла по подозрению в нарушении правил тонировки. Конфликт закончился применением физической силы. Полицейские сломали протез руки стоимостью 500 тысяч рублей."Они предложили пройти в служебный автомобиль, — рассказывает юрист фонда "Общественный вердикт" (признан в России иностранным агентом) Дмитрий Егошин. — Кирилл отказался, и его потащили силой. Там была еще его девушка Юлия (позже ставшая женой). Она кричала, что Кирилл — инвалид. Сотрудники полиции не обратили внимания и очень грубо выволокли его из машины. Ударили об капот, а когда он уже лежал на земле, поняли, что он действительно без руки — протез отвалился".Девушка Кирилла сняла инцидент на видео. На инспекторов завели уголовное дело по пункту 3 статьи 286 УК (нарушение должностных полномочий, применение насилия). Однако через несколько месяцев закрыли. В постановлении о прекращении расследования (есть в распоряжении редакции) написано, что "целенаправленных действий, направленных на причинение физической боли и вреда здоровью, указанными сотрудниками полиции в отношении Максименко К. С. не совершалось", телесные повреждения получены "в результате падений, совершенных Максименко К. С., самостоятельно, без оказания на него физического воздействия".Как отмечает Егошин, полицейские при даче показаний заявляли, что их должным образом не проинформировали об инвалидности водителя."Но это ясно из категории прав. Кроме того, и молодой человек, и его девушка не раз это повторяли. Их слова на видео отчетливо слышны", — подчеркивает Егошин.Действия сотрудников ДПС спровоцировали ухудшение здоровья Кирилла, убежден отец.РИА Новости направило в СК по Новгородской области вопросы о причинах прекращения уголовного дела против полицейских. На момент публикации ответа не поступило.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онкология, рак, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество