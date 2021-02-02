https://ria.ru/20210202/koloniya-1595769878.html

Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО

Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО

Алексея Навального могут этапировать в исправительную колонию в каком-либо ближайшем регионе Центрального федерального округа, сказал РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-02T23:25

2021-02-02T23:25

2021-02-03T00:04

россия

онк

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

химки

происшествия

замена условного срока навального

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595726533_212:0:1108:504_1920x0_80_0_0_4f9224764b5e47508a135a3fb1621e6e.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Алексея Навального могут этапировать в исправительную колонию в каком-либо ближайшем регионе Центрального федерального округа, сказал РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

москва

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-02T23:25 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онк, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, химки, происшествия, замена условного срока навального