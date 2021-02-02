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https://ria.ru/20210202/khlorofill-1595735549.html
Очищение и оздоровление: что такое хлорофилл и как его применять
Очищение и оздоровление: что такое хлорофилл и как его применять
Хлорофилл - это пигмент, окрашивающий части растений в зеленый цвет. В последнее время он стал популярен как пищевая добавка. О том, зачем пить хлорофилл - в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:01
2021-02-02T19:01
витамины
еда
растения
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хлорофилл - это пигмент, окрашивающий части растений в зеленый цвет. В последнее время он стал популярен как пищевая добавка. О том, зачем пить хлорофилл - в материале РИА Новости.История хлорофиллаВпервые из листьев растений выделили зеленый пигмент в 1817 году. Сделали это французские химики Жозеф Бьенеме Каванту и Пьер Жозеф Пеллетье, они же и назвали его хлорофиллом. Позже исследованиями пигмента занялись и в России. Естествоиспытатель Климент Тимирязев в 1872-1876 гг. сумел получить экспериментальные доказательства того, что хлорофилл участвует в поглощении света в процессе фотосинтеза. Уже в XX веке появились данные о полезных свойствах этого пигмента. Так, например, отмечалась его способность ускорять регенерацию тканей человека, благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, мочевыводящую, пищеварительную системы.Применение хлорофиллаХлорофилл содержит много важных витаминов и минералов, он широко применяется для производства биоактивных добавок, а также в медицине для заживления ран и очищения крови. Кроме этого, пигмент используется как дезодорирующее средство, может выводить из организма токсины, бороться с анемией.В косметологии его используют против воспалений и акне, потому что хлорофилл обладает мощным антибактериальным действием, за счет чего подсушивает и устраняет прыщи.Полезные свойстваСчитается, что этот пигмент полезен для стимуляции иммунной системы. “Хлорофилл обладает широким спектром действия, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - К нему относятся:- подавление грибков в организме;- детоксикация крови;- очистка кишечника;- избавление от неприятных запахов.Кроме этого, он способен зарядить тело энергией, и применяется для фотодинамической терапии рака”. Хлорофилл для женщин полезен тем, что улучшает внешний вид и качество кожи, нормализует ее pH-баланс, а это, в свою очередь, стимулирует выработку коллагена.При этом, по словам эксперта, у пигмента есть возможные побочные эффекты:- проблемы с пищеварением;- изменение цвета стула, что можно принять за кишечное недомогание;- зуд или жжение при местном применении.Инструкция по применениюВ продаже имеется жидкий хлорофилл в разной дозировке и концентрации, кроме этого он бывает и в капсулах. Перед применением следует изучить инструкцию, чтобы понять, сколько вещества принимать. Обычно его употребляют, смешивая с водой или соком. Также в продаже есть хлорофилл жидкий со вкусом мяты, который освежает дыхание. “Если хочется включить хлорофилл в свой рацион, а добавки вам не интересны, то можно обогатить свое питание овощами, а также шпинатом, рукколой, петрушкой, ростками пшеницы, брокколи, зеленой спаржей, зеленым горошком и матчей”, - посоветовала Вероника Хованская.Купить хлорофилл можно в аптеках, а также на сайтах с биоактивными добавками. Там можно ознакомиться с составом, инструкцией по применению и почитать отзывы на хлорофилл.
https://ria.ru/20201224/khvoya-1590748686.html
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витамины, еда, растения

Очищение и оздоровление: что такое хлорофилл и как его применять

19:01 02.02.2021
 
© Depositphotos / amixstudioЗеленые овощи и зелень
Зеленые овощи и зелень - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / amixstudio
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хлорофилл - это пигмент, окрашивающий части растений в зеленый цвет. В последнее время он стал популярен как пищевая добавка. О том, зачем пить хлорофилл - в материале РИА Новости.

История хлорофилла

Впервые из листьев растений выделили зеленый пигмент в 1817 году. Сделали это французские химики Жозеф Бьенеме Каванту и Пьер Жозеф Пеллетье, они же и назвали его хлорофиллом. Позже исследованиями пигмента занялись и в России. Естествоиспытатель Климент Тимирязев в 1872-1876 гг. сумел получить экспериментальные доказательства того, что хлорофилл участвует в поглощении света в процессе фотосинтеза.
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Уже в XX веке появились данные о полезных свойствах этого пигмента. Так, например, отмечалась его способность ускорять регенерацию тканей человека, благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, мочевыводящую, пищеварительную системы.

Применение хлорофилла

Хлорофилл содержит много важных витаминов и минералов, он широко применяется для производства биоактивных добавок, а также в медицине для заживления ран и очищения крови. Кроме этого, пигмент используется как дезодорирующее средство, может выводить из организма токсины, бороться с анемией.
В косметологии его используют против воспалений и акне, потому что хлорофилл обладает мощным антибактериальным действием, за счет чего подсушивает и устраняет прыщи.
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Полезные свойства

Считается, что этот пигмент полезен для стимуляции иммунной системы. “Хлорофилл обладает широким спектром действия, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - К нему относятся:
- подавление грибков в организме;
- детоксикация крови;
- очистка кишечника;
- избавление от неприятных запахов.
Кроме этого, он способен зарядить тело энергией, и применяется для фотодинамической терапии рака”.
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13 ноября 2020, 18:56
Природный энергетик на вашем столе: все о пользе и вреде рукколы
Хлорофилл для женщин полезен тем, что улучшает внешний вид и качество кожи, нормализует ее pH-баланс, а это, в свою очередь, стимулирует выработку коллагена.
При этом, по словам эксперта, у пигмента есть возможные побочные эффекты:
- проблемы с пищеварением;
- изменение цвета стула, что можно принять за кишечное недомогание;
- зуд или жжение при местном применении.
“Также исследователи не изучали влияние хлорофилла на беременных и кормящих женщин, - добавила нутрициолог. - В случае, если идет прием медикаментов, нужно проконсультироваться с врачом по поводу взаимодействия хлорофилла с лекарствами”.

Инструкция по применению

В продаже имеется жидкий хлорофилл в разной дозировке и концентрации, кроме этого он бывает и в капсулах. Перед применением следует изучить инструкцию, чтобы понять, сколько вещества принимать. Обычно его употребляют, смешивая с водой или соком. Также в продаже есть хлорофилл жидкий со вкусом мяты, который освежает дыхание.
© Depositphotos / luknajaТаблетка хлорофилла
Таблетка хлорофилла - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / luknaja
Таблетка хлорофилла
“Если хочется включить хлорофилл в свой рацион, а добавки вам не интересны, то можно обогатить свое питание овощами, а также шпинатом, рукколой, петрушкой, ростками пшеницы, брокколи, зеленой спаржей, зеленым горошком и матчей”, - посоветовала Вероника Хованская.
Купить хлорофилл можно в аптеках, а также на сайтах с биоактивными добавками. Там можно ознакомиться с составом, инструкцией по применению и почитать отзывы на хлорофилл.
 
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