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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210202/karabakh-1595677388.html
Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
Наемники из Сирии должны покинуть Нагорный Карабах, их деятельность вблизи стран ОДКБ несет риски для коллективной безопасности Организации Договора о... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:37
2021-02-02T14:37
ситуация в нагорном карабахе
станислав зась
одкб
нагорно-карабахская республика
сирия
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Наемники из Сирии должны покинуть Нагорный Карабах, их деятельность вблизи стран ОДКБ несет риски для коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, заявил на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."Мы располагали информацией о присутствии и действиях боевиков из Сирии в зоне нагорнокарабахского конфликта", - сказал Зась.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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станислав зась, одкб, нагорно-карабахская республика, сирия, в мире

Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах

14:37 02.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Наемники из Сирии должны покинуть Нагорный Карабах, их деятельность вблизи стран ОДКБ несет риски для коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, заявил на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Мы располагали информацией о присутствии и действиях боевиков из Сирии в зоне нагорнокарабахского конфликта", - сказал Зась.
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"Мы исходим из того, что любые сирийские наемники, боевики должны покинуть эту территорию, прекратить свою деятельность, потому что создание отрядов, групп боевиков, незаконных вооруженных формирований непосредственно вблизи границ стран-членов ОДКБ – это определенные риски для нашей коллективной безопасности", - указал он.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеСтанислав ЗасьОДКБНагорно-Карабахская РеспубликаСирияВ мире
 
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