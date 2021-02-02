https://ria.ru/20210202/inflyatsiya-1595650109.html

Инфляция в России начала замедляться, но пик еще не пройден

Инфляция в России начала замедляться, но пик еще не пройден

Меры правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары позволили стабилизировать месячную инфляцию, но ее пик еще не пройден, считает заместитель... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:40

2021-02-02T12:40

2021-02-02T13:54

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инфляция

деньги

экономика

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Меры правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары позволили стабилизировать месячную инфляцию, но ее пик еще не пройден, считает заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.По данным Росстата, инфляция с 19 по 25 января держалась на уровне 0,2 процента (уже вторую неделю), а с начала года потребительские цены выросли на 0,8 процента."Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года", — приводит пресс-служба министерства слова Крючковой.При этом, добавила она, оценки Минсельхоза и Минпромторга по состоянию рынка дают основания полагать, что во втором квартале начнется снижение потребительских цен.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/inflyatsiya-1593005600.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция, деньги, экономика