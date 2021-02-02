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Верховный суд признал законной блокировку приложения iHerb
Верховный суд признал законной блокировку приложения iHerb
Верховный суд РФ признал законной блокировку в России мобильного приложения американского интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:18
2021-02-02T16:18
россия
верховный суд рф
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законной блокировку в России мобильного приложения американского интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции, сообщили РИА Новости в суде."Суд отклонил кассационную жалобу, поданную в интересах "АЙЭРБ ЭЛЭЛСИ" (IHERB LLC)", - сказали в суде.В январе 2020 года решение о блокировке приложения вынес Ульяновский областной суд по требованию прокуратуры.По данным пресс-службы надзорного ведомства, прокуратура выяснила, что в интернет-магазине iHerb можно было заказать в Россию небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей. Там уточнили, что, согласно заключению специалистов, в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов и не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза. Кроме того, по данным прокуратуры, в интернет-магазине можно было купить незарегистрированные на территории России гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД.Американский интернет-магазин iHerb реализует биологически активные добавки и гомеопатические препараты.
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россия, верховный суд рф, происшествия

Верховный суд признал законной блокировку приложения iHerb

16:18 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законной блокировку в России мобильного приложения американского интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил кассационную жалобу, поданную в интересах "АЙЭРБ ЭЛЭЛСИ" (IHERB LLC)", - сказали в суде.
В январе 2020 года решение о блокировке приложения вынес Ульяновский областной суд по требованию прокуратуры.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, прокуратура выяснила, что в интернет-магазине iHerb можно было заказать в Россию небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей. Там уточнили, что, согласно заключению специалистов, в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов и не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза. Кроме того, по данным прокуратуры, в интернет-магазине можно было купить незарегистрированные на территории России гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД.
Американский интернет-магазин iHerb реализует биологически активные добавки и гомеопатические препараты.
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