Ульяновский суд обязал удалить приложение магазина iHerb в России

По данным пресс-службы, прокуратура выяснила, что в интернет-магазине iHerb можно было заказать в Россию небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей. В надзорном ведомстве уточнили, что, согласно заключению специалистов, в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов и не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза. Кроме того, по данным прокуратуры, в интернет-магазине можно было купить незарегистрированные на территории России гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД.