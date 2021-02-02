https://ria.ru/20210202/hathaway-1595559927.html

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в фильме про создателей коворкинга

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в фильме про создателей коворкинга

Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T07:53

2021-02-02T07:53

2021-02-02T07:53

культура

что посмотреть

кино и сериалы

новости культуры

энн хэтэуэй

джаред лето

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595549528_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_ef42fc3b996a649766e50ee401e128cb.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут участие в сериале про создателей сети коворкингов WeWork, сообщает Apple.com. Актеры исполнят главные роли в восьмисерийном фильме под названием "WeCrashed" ("Мы обанкротились") для платформы Apple TV+. Они сыграют супругов и основателей бизнеса (одного из самых дорогостоящих стартапов) Ребекку и Адама Нейманов, чьи бурные взаимоотношения сначала способствовали успеху их общего дела, а потом его краху. Джаред Лето и Энн Хэтэуэй также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сценаристы – Ли Айзенберг ("Офис") и Дрю Кревелло, а режиссеры – Гленн Фикарра и Джон Рекуа, которые работали вместе над такими проектами, как "Плохой Санта" (2003), "Эта дурацкая любовь" (2011), "Фокус" (2014).Дата выхода проекта пока не сообщается.

https://ria.ru/20210129/leto-1595023258.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, джаред лето, apple