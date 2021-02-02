https://ria.ru/20210202/hathaway-1595559927.html
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в фильме про создателей коворкинга
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в фильме про создателей коворкинга
Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:53
2021-02-02T07:53
2021-02-02T07:53
культура
что посмотреть
кино и сериалы
новости культуры
энн хэтэуэй
джаред лето
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595549528_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_ef42fc3b996a649766e50ee401e128cb.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут участие в сериале про создателей сети коворкингов WeWork, сообщает Apple.com. Актеры исполнят главные роли в восьмисерийном фильме под названием "WeCrashed" ("Мы обанкротились") для платформы Apple TV+. Они сыграют супругов и основателей бизнеса (одного из самых дорогостоящих стартапов) Ребекку и Адама Нейманов, чьи бурные взаимоотношения сначала способствовали успеху их общего дела, а потом его краху. Джаред Лето и Энн Хэтэуэй также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сценаристы – Ли Айзенберг ("Офис") и Дрю Кревелло, а режиссеры – Гленн Фикарра и Джон Рекуа, которые работали вместе над такими проектами, как "Плохой Санта" (2003), "Эта дурацкая любовь" (2011), "Фокус" (2014).Дата выхода проекта пока не сообщается.
https://ria.ru/20210129/leto-1595023258.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595549528_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ad8372a68eb3953e169e04d28b9e643d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, джаред лето, apple
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости
. Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут участие в сериале про создателей сети коворкингов WeWork, сообщает
Apple.com.
Актеры исполнят главные роли в восьмисерийном фильме под названием "WeCrashed" ("Мы обанкротились") для платформы Apple TV+. Они сыграют супругов и основателей бизнеса (одного из самых дорогостоящих стартапов) Ребекку и Адама Нейманов, чьи бурные взаимоотношения сначала способствовали успеху их общего дела, а потом его краху.
Джаред Лето и Энн Хэтэуэй также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сценаристы – Ли Айзенберг ("Офис") и Дрю Кревелло, а режиссеры – Гленн Фикарра и Джон Рекуа, которые работали вместе над такими проектами, как "Плохой Санта" (2003), "Эта дурацкая любовь" (2011), "Фокус" (2014).
Дата выхода проекта пока не сообщается.