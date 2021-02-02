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https://ria.ru/20210202/hathaway-1595559927.html
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в фильме про создателей коворкинга
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в фильме про создателей коворкинга
Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:53
2021-02-02T07:53
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джаред лето
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут участие в сериале про создателей сети коворкингов WeWork, сообщает Apple.com. Актеры исполнят главные роли в восьмисерийном фильме под названием "WeCrashed" ("Мы обанкротились") для платформы Apple TV+. Они сыграют супругов и основателей бизнеса (одного из самых дорогостоящих стартапов) Ребекку и Адама Нейманов, чьи бурные взаимоотношения сначала способствовали успеху их общего дела, а потом его краху. Джаред Лето и Энн Хэтэуэй также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сценаристы – Ли Айзенберг ("Офис") и Дрю Кревелло, а режиссеры – Гленн Фикарра и Джон Рекуа, которые работали вместе над такими проектами, как "Плохой Санта" (2003), "Эта дурацкая любовь" (2011), "Фокус" (2014).Дата выхода проекта пока не сообщается.
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Новости
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, джаред лето, apple

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в фильме про создателей коворкинга

07:53 02.02.2021
 
© AP Photo / Matt SaylesЭнн Хэтэуэй и Джаред Лето за кулисами во время церемонии вручения Оскара
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето за кулисами во время церемонии вручения Оскара - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / Matt Sayles
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обладатели премии "Оскар" Энн Хэтэуэй (за романтическую комедию "Отверженные" в 2013 году) и Джаред Лето (за "Далласский клуб покупателей" в 2014) примут участие в сериале про создателей сети коворкингов WeWork, сообщает Apple.com.
Актеры исполнят главные роли в восьмисерийном фильме под названием "WeCrashed" ("Мы обанкротились") для платформы Apple TV+. Они сыграют супругов и основателей бизнеса (одного из самых дорогостоящих стартапов) Ребекку и Адама Нейманов, чьи бурные взаимоотношения сначала способствовали успеху их общего дела, а потом его краху.
Джаред Лето и Энн Хэтэуэй также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сценаристы – Ли Айзенберг ("Офис") и Дрю Кревелло, а режиссеры – Гленн Фикарра и Джон Рекуа, которые работали вместе над такими проектами, как "Плохой Санта" (2003), "Эта дурацкая любовь" (2011), "Фокус" (2014).
Дата выхода проекта пока не сообщается.
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Культурачто посмотретьКино и сериалыНовости культурыЭнн ХэтэуэйДжаред ЛетоApple
 
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