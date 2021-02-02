https://ria.ru/20210202/gosdep-1595768589.html

Госдеп заявил о работе над оценкой российских угроз

Госдеп заявил о работе над оценкой российских угроз

США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз, результатов можно ожидать вскоре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:07

2021-02-02T23:07

2021-02-02T23:07

россия

нед прайс

алексей навальный

афганистан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз, результатов можно ожидать вскоре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По его словам, работа идет "в очень быстром темпе".Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и напомнил, что США изучают ответ на них. Россия все эти обвинения отрицает.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

россия

афганистан

сша

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2021

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россия, нед прайс, алексей навальный, афганистан, сша, в мире