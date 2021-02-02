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Госдеп заявил о работе над оценкой российских угроз
Госдеп заявил о работе над оценкой российских угроз
США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз, результатов можно ожидать вскоре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:07
2021-02-02T23:07
2021-02-02T23:07
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нед прайс
алексей навальный
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз, результатов можно ожидать вскоре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По его словам, работа идет "в очень быстром темпе".Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и напомнил, что США изучают ответ на них. Россия все эти обвинения отрицает.
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россия, нед прайс, алексей навальный, афганистан, сша, в мире