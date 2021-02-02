МИД ответил на заявление Германии о решении суда по Навальному
21:27 02.02.2021 (обновлено: 21:43 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Германии на приговор блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, заявила, что Москва так и не получила от Берлина ответов на вопросы по его делу.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее призвал российские власти отпустить Навального.
"Мы так и не получили, несмотря на многочисленный вопросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопросов, которыми нас пытались уличить в Берлине", - сказала Захарова в эфире передачи "Соловьев LIVE".
Российский дипломат призвала официальный Берлин, который "столько слов тратит на осуждения, призывы и требования" ответить "меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального".
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
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Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.