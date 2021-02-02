https://ria.ru/20210202/germaniya-1595758771.html

МИД ответил на заявление Германии о решении суда по Навальному

МИД ответил на заявление Германии о решении суда по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Германии на приговор блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, заявила, что Москва так и... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:27

2021-02-02T21:27

2021-02-02T21:43

мария захарова

хайко маас

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

берлин (город)

замена условного срока навального

россия

мид германии

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Германии на приговор блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, заявила, что Москва так и не получила от Берлина ответов на вопросы по его делу.Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии. Судья удовлетворила представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным заключением в колонии.Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее призвал российские власти отпустить Навального.Российский дипломат призвала официальный Берлин, который "столько слов тратит на осуждения, призывы и требования" ответить "меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального".Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

берлин (город)

россия

москва

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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-02T21:27 true PT0M39S

Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T21:27 true PT0M41S

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