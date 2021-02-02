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https://ria.ru/20210202/germaniya-1595758771.html
МИД ответил на заявление Германии о решении суда по Навальному
МИД ответил на заявление Германии о решении суда по Навальному
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Германии на приговор блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, заявила, что Москва так и... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:27
2021-02-02T21:43
мария захарова
хайко маас
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
берлин (город)
замена условного срока навального
россия
мид германии
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Германии на приговор блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, заявила, что Москва так и не получила от Берлина ответов на вопросы по его делу.Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии. Судья удовлетворила представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным заключением в колонии.Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее призвал российские власти отпустить Навального.Российский дипломат призвала официальный Берлин, который "столько слов тратит на осуждения, призывы и требования" ответить "меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального".Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
2021-02-02T21:27
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Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии
Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда.
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мария захарова, хайко маас, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, берлин (город), замена условного срока навального, россия, мид германии, москва

МИД ответил на заявление Германии о решении суда по Навальному

21:27 02.02.2021 (обновлено: 21:43 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Германии на приговор блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, заявила, что Москва так и не получила от Берлина ответов на вопросы по его делу.
Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии. Судья удовлетворила представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным заключением в колонии.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее призвал российские власти отпустить Навального.

"Мы так и не получили, несмотря на многочисленный вопросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопросов, которыми нас пытались уличить в Берлине", - сказала Захарова в эфире передачи "Соловьев LIVE".

Российский дипломат призвала официальный Берлин, который "столько слов тратит на осуждения, призывы и требования" ответить "меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального".
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:29
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Мария ЗахароваХайко МаасАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаБерлин (город)Замена условного срока НавальногоРоссияМИД ГерманииМосква
 
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