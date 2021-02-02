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Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии
Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии
Краткие отключения на линиях электропередачи между Россией и Финляндией происходили по причинам, зависящим от финской стороны, и не влияли на объемы поставок,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:29
2021-02-02T19:17
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
финляндия
экономика
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Краткие отключения на линиях электропередачи между Россией и Финляндией происходили по причинам, зависящим от финской стороны, и не влияли на объемы поставок, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Евгений Грабчак.Так он прокомментировал заявление представителя оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало, который сказал РИА Новости, что существующие линии между двумя странами нуждаются в ремонте, о котором российская сторона не информирует финских клиентов. В связи с этим Финляндия рассматривает возможность полного отказа от поставок.Он подчеркнул, что за три года было два кратковременных отключения не по вине российской стороны.По данным российского оператора "Интер РАО", в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за девять месяцев 2020-го — 1,8 миллиарда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/elektrostantsiya-1595150250.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), финляндия, экономика

Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии

16:29 02.02.2021 (обновлено: 19:17 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Краткие отключения на линиях электропередачи между Россией и Финляндией происходили по причинам, зависящим от финской стороны, и не влияли на объемы поставок, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Так он прокомментировал заявление представителя оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало, который сказал РИА Новости, что существующие линии между двумя странами нуждаются в ремонте, о котором российская сторона не информирует финских клиентов. В связи с этим Финляндия рассматривает возможность полного отказа от поставок.

"Для поддержания нормативного технического состояния российская и финская стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за три года было проведено 11 плановых ремонтов. Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции".

Грабчак Евгений Петрович
Евгений Грабчак
замминистра энергетики России
Он подчеркнул, что за три года было два кратковременных отключения не по вине российской стороны.
По данным российского оператора "Интер РАО", в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за девять месяцев 2020-го — 1,8 миллиарда.
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