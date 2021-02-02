https://ria.ru/20210202/energetika-1595703348.html
Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии
Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии
Краткие отключения на линиях электропередачи между Россией и Финляндией происходили по причинам, зависящим от финской стороны, и не влияли на объемы поставок,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:29
2021-02-02T16:29
2021-02-02T19:17
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
финляндия
экономика
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Краткие отключения на линиях электропередачи между Россией и Финляндией происходили по причинам, зависящим от финской стороны, и не влияли на объемы поставок, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Евгений Грабчак.Так он прокомментировал заявление представителя оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало, который сказал РИА Новости, что существующие линии между двумя странами нуждаются в ремонте, о котором российская сторона не информирует финских клиентов. В связи с этим Финляндия рассматривает возможность полного отказа от поставок.Он подчеркнул, что за три года было два кратковременных отключения не по вине российской стороны.По данным российского оператора "Интер РАО", в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за девять месяцев 2020-го — 1,8 миллиарда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/elektrostantsiya-1595150250.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), финляндия, экономика