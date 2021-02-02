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Финляндия допустила полный отказ от электроэнергии из России
Финляндия допустила полный отказ от электроэнергии из России
Финляндия не исключает возможности полного прекращения поставок электроэнергии из России, так как российская сторона не сообщает о ремонте линий электропередач, РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:12
2021-02-02T12:12
2021-02-02T12:54
россия
финляндия
экономика
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Финляндия не исключает возможности полного прекращения поставок электроэнергии из России, так как российская сторона не сообщает о ремонте линий электропередач, рассказал РИА Новости представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало.Он пояснил, что сейчас электричество идет из России в Финляндию по четырем линиям, три из которых очень старые и нуждаются в ремонте.Поэтому, добавил он, финская сторона рассматривает все сценарии развития электроэнергетики, в том числе без российских поставок.На прошлой неделе Fingrid опубликовала четыре сценария развития энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно нейтральной. Три сценария предполагают существенный рост числа ветряных либо солнечных электростанций и прекращение импорта российской электроэнергии, один — переход к экспорту электроэнергии в Россию.По данным российского оператора "Интер РАО", в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за девять месяцев 2020-го — 1,8 миллиарда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/elektrostantsiya-1595150250.html
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россия, финляндия, экономика
ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Финляндия
не исключает возможности полного прекращения поставок электроэнергии из России
, так как российская сторона не сообщает о ремонте линий электропередач, рассказал РИА Новости представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало.
Он пояснил, что сейчас электричество идет из России в Финляндию по четырем линиям, три из которых очень старые и нуждаются в ремонте.
"Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем — сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще", — сказал Юринсало.
Поэтому, добавил он, финская сторона рассматривает все сценарии развития электроэнергетики, в том числе без российских поставок.
На прошлой неделе Fingrid опубликовала четыре сценария развития энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно нейтральной. Три сценария предполагают существенный рост числа ветряных либо солнечных электростанций и прекращение импорта российской электроэнергии, один — переход к экспорту электроэнергии в Россию.
По данным российского оператора "Интер РАО", в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за девять месяцев 2020-го — 1,8 миллиарда.