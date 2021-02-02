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https://ria.ru/20210202/diplomat-1595729459.html
МИД Австрии объяснил присутствие дипломата на суде по Навальному
МИД Австрии объяснил присутствие дипломата на суде по Навальному
Цель присутствия австрийского дипломата на суде по делу Алексея Навального - получить информацию о ходе разбирательства из первых рук, сообщили во вторник РИА... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:20
2021-02-02T18:48
мид австрии
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
европейский суд по правам человека
австрия
в мире
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Цель присутствия австрийского дипломата на суде по делу Алексея Навального - получить информацию о ходе разбирательства из первых рук, сообщили во вторник РИА Новости в МИД Австрии.В Мосгорсуд, где рассматривается дело Навального, приехали более 15 сотрудников посольств разных стран. Среди них представители Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека. Американских дипломатов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается дело Алексея Навального, не было, сообщили РИА Новости в посольстве США в РФ. В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд."Суд предоставил дипломатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в зале заседания. Этой возможностью воспользовались около дюжины европейских дипломатов, включая одну австрийку. Причина для этого - из первых рук получить информацию о там, как проходит судебное разбирательство", - сообщили в австрийском министерстве."Право на справедливое судебное разбирательство предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека, участником которой является и Россия. Мы все обязались уважать и защищать права человека, они не являются внутренним делом", - добавили в ведомстве.Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело Алексея Навального, заявил, что это свидетельствует о том, что блогер представляет интересы других государств и его используют для создания напряжения в России. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что приезд иностранных дипломатов на суд означает, что они поддерживают блогера как своего и пришли выразить свою солидарность.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем, только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595725658.html
https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html
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Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
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мид австрии, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, австрия, в мире

МИД Австрии объяснил присутствие дипломата на суде по Навальному

18:20 02.02.2021 (обновлено: 18:48 02.02.2021)
 
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Цель присутствия австрийского дипломата на суде по делу Алексея Навального - получить информацию о ходе разбирательства из первых рук, сообщили во вторник РИА Новости в МИД Австрии.
В Мосгорсуд, где рассматривается дело Навального, приехали более 15 сотрудников посольств разных стран. Среди них представители Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека. Американских дипломатов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается дело Алексея Навального, не было, сообщили РИА Новости в посольстве США в РФ. В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд.
"Суд предоставил дипломатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в зале заседания. Этой возможностью воспользовались около дюжины европейских дипломатов, включая одну австрийку. Причина для этого - из первых рук получить информацию о там, как проходит судебное разбирательство", - сообщили в австрийском министерстве.
"Право на справедливое судебное разбирательство предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека, участником которой является и Россия. Мы все обязались уважать и защищать права человека, они не являются внутренним делом", - добавили в ведомстве.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Мосгорсуд прокомментировал приезд дипломатов на заседание по Навальному
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело Алексея Навального, заявил, что это свидетельствует о том, что блогер представляет интересы других государств и его используют для создания напряжения в России. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что приезд иностранных дипломатов на суд означает, что они поддерживают блогера как своего и пришли выразить свою солидарность.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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"Ив Роше" и "Кировлес": за что Навального могут отправить в тюрьму
Между тем, только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
МИД АвстрииАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЕвропейский суд по правам человекаАвстрияВ мире
 
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