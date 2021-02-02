https://ria.ru/20210202/buzova-1595496007.html

После разрыва с Манукяном у Бузовой пропали сон и аппетит

После разрыва с Манукяном у Бузовой пропали сон и аппетит

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая уже несколько дней находится в одном из подмосковных оздоровительных центров, пожаловалась в сторис Instagram, что у... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T00:42

2021-02-02T00:42

2021-02-02T00:42

знаменитости

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московская область (подмосковье)

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давид манукян (dava)

ольга бузова

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая уже несколько дней находится в одном из подмосковных оздоровительных центров, пожаловалась в сторис Instagram, что у нее пропали сон и аппетит. В следующих видео певица рассказала, что сдала анализы и прошла другие процедуры, но они пока не помогли знаменитости восстановиться. "К сожалению, аппетит так и не появился, но вот чаечек без сахара я пью", – поделилась самочувствием телеведущая. В комментариях пользователи пожелали Ольге Бузовой скорейшего выздоровления, а некоторые написали, чтобы она "помирилась" с Давидом Манукяном. "Миритесь уже, хватит обижаться", "Будь счастлива! Прости его", – написали они. В конце января Бузова объявила, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. "Нас больше нет. Я свободная девушка", – сообщила тогда она. Позже она опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что последнее время отношения у них были напряженными. "Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова молодому человеку.Давид Манукян долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание в эфире телеканала "Россия-1". Причина разрыва пары до сих пор неизвестна. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождении телеведущей, который она отметила 20 января, произошел скандал. Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Тогда сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.

https://ria.ru/20210126/skandal-1594566976.html

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знаменитости, звезды, московская область (подмосковье), давид манукян (dava), ольга бузова