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https://ria.ru/20210202/borrel-1595651993.html
В Кремле прокомментировали предстоящий визит главы европейской дипломатии
В Кремле прокомментировали предстоящий визит главы европейской дипломатии
Если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель везет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, то получит от своего визави главы МИД России... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:50
2021-02-02T12:55
жозеп боррель
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель везет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, то получит от своего визави главы МИД России Сергея Лаврова не менее жесткий ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Днем ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что обсуждение ситуации вокруг Навального – "это одна из целей визита Борреля в Россию", и он намерен в этой связи передать "общее послание стран ЕС, а не свое собственное".МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
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жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, в мире

В Кремле прокомментировали предстоящий визит главы европейской дипломатии

12:50 02.02.2021 (обновлено: 12:55 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель везет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, то получит от своего визави главы МИД России Сергея Лаврова не менее жесткий ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Днем ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что обсуждение ситуации вокруг Навального – "это одна из целей визита Борреля в Россию", и он намерен в этой связи передать "общее послание стран ЕС, а не свое собственное".
"Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать - он неоднократно об этом говорил - готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж", - заявил Песков журналистам.
МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:55
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Борреля с Навальным
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
 
Жозеп БоррельСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзДмитрий ПесковВ мире
 
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