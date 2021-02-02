https://ria.ru/20210202/borrel-1595651993.html

В Кремле прокомментировали предстоящий визит главы европейской дипломатии

В Кремле прокомментировали предстоящий визит главы европейской дипломатии

Если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель везет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, то получит от своего визави главы МИД России... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:50

2021-02-02T12:50

2021-02-02T12:55

жозеп боррель

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель везет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, то получит от своего визави главы МИД России Сергея Лаврова не менее жесткий ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Днем ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что обсуждение ситуации вокруг Навального – "это одна из целей визита Борреля в Россию", и он намерен в этой связи передать "общее послание стран ЕС, а не свое собственное".МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595653318.html

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жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, в мире