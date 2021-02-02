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Жителям Дальнего Востока расширили доступ к льготным авиаперелетам
Жителям Дальнего Востока расширили доступ к льготным авиаперелетам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее доступ к льготным авиабилетам всем жителям Дальнего Востока, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:44
2021-02-02T14:18
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее доступ к льготным авиабилетам всем жителям Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина."Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством", - говорится в сообщении.В списке таких рейсов 21 маршрут с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. В программу включены авиаперелеты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Отмечается, что эти маршруты наиболее востребованы у жителей Дальнего Востока.Мишустин 22 января подписал распоряжение о дополнительном выделении в 2021 году 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек, отмечает пресс-служба.Ранее на субсидирование авиаперелетов для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) было выделено 5,8 миллиарда рублей. Мишустин говорил, что благодаря этому цена авиабилета для жителей Дальнего Востока составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей.
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новости - туризм, туризм, михаил мишустин, москва, хабаровск, владивосток, общество

Жителям Дальнего Востока расширили доступ к льготным авиаперелетам

09:44 02.02.2021 (обновлено: 14:18 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее доступ к льготным авиабилетам всем жителям Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина.
"Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством", - говорится в сообщении.
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В списке таких рейсов 21 маршрут с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. В программу включены авиаперелеты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Отмечается, что эти маршруты наиболее востребованы у жителей Дальнего Востока.
Мишустин 22 января подписал распоряжение о дополнительном выделении в 2021 году 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек, отмечает пресс-служба.
Ранее на субсидирование авиаперелетов для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) было выделено 5,8 миллиарда рублей. Мишустин говорил, что благодаря этому цена авиабилета для жителей Дальнего Востока составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей.
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