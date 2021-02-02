Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/arest-1595736451.html
В Петербурге арестовали ударившего полицейских участника незаконной акции
В Петербурге арестовали ударившего полицейских участника незаконной акции
Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Кирилла Богданова, который в ходе несогласованной акции в воскресенье ударил двух правоохранителей, при этом один... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:51
2021-02-02T18:51
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405623_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_4535027e179ef14fb129618fa7690b49.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Кирилла Богданова, который в ходе несогласованной акции в воскресенье ударил двух правоохранителей, при этом один из них получил удар в спину, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Как отмечает ведомство, инцидент произошел 31 января около 14.15 мск на Сенной площади в центре Петербурга, когда обвиняемый умышленно, "руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением, обусловленным исполнением (полицейским) своих должностных обязанностей", дважды ударил сотрудника правоохранительных органов. Затем он нанес другому правоохранителю удар в спину.Мужчина, который обвиняется по статье о насилии в отношении представителей власти, признал вину. Защита Богданова просила отпустить его под залог либо подписку о невыезде, ссылаясь на наличие у него хронического заболевания, а также пожилых родственников на иждивении.Мужчина арестован сроком до 30 марта.В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади. Днем позже подозреваемого задержали.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/politsiya-1595409610.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405623_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ab626193aae676ccc8c50603498c7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали ударившего полицейских участника незаконной акции

18:51 02.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Кирилла Богданова, который в ходе несогласованной акции в воскресенье ударил двух правоохранителей, при этом один из них получил удар в спину, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Как отмечает ведомство, инцидент произошел 31 января около 14.15 мск на Сенной площади в центре Петербурга, когда обвиняемый умышленно, "руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением, обусловленным исполнением (полицейским) своих должностных обязанностей", дважды ударил сотрудника правоохранительных органов. Затем он нанес другому правоохранителю удар в спину.
Мужчина, который обвиняется по статье о насилии в отношении представителей власти, признал вину. Защита Богданова просила отпустить его под залог либо подписку о невыезде, ссылаясь на наличие у него хронического заболевания, а также пожилых родственников на иждивении.

"Октябрьский районный суд... Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Богданова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина арестован сроком до 30 марта.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 20:52
В Петербурге назвали действия силовика с табельным оружием законными
В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади. Днем позже подозреваемого задержали.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.
За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
02:13Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами
02:13"Война с Россией": Пушков раскрыл суть вопроса Зеленского Байдену
02:12Какие продукты стимулируют работу головного мозга
Лента новостейМолния