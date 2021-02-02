https://ria.ru/20210202/arest-1595736451.html

В Петербурге арестовали ударившего полицейских участника незаконной акции

В Петербурге арестовали ударившего полицейских участника незаконной акции

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Кирилла Богданова, который в ходе несогласованной акции в воскресенье ударил двух правоохранителей, при этом один... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:51

2021-02-02T18:51

2021-02-02T18:51

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Кирилла Богданова, который в ходе несогласованной акции в воскресенье ударил двух правоохранителей, при этом один из них получил удар в спину, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Как отмечает ведомство, инцидент произошел 31 января около 14.15 мск на Сенной площади в центре Петербурга, когда обвиняемый умышленно, "руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением, обусловленным исполнением (полицейским) своих должностных обязанностей", дважды ударил сотрудника правоохранительных органов. Затем он нанес другому правоохранителю удар в спину.Мужчина, который обвиняется по статье о насилии в отношении представителей власти, признал вину. Защита Богданова просила отпустить его под залог либо подписку о невыезде, ссылаясь на наличие у него хронического заболевания, а также пожилых родственников на иждивении.Мужчина арестован сроком до 30 марта.В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади. Днем позже подозреваемого задержали.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/politsiya-1595409610.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия