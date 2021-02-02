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В Петербурге более 190 человек арестовали после незаконной акции
В Петербурге более 190 человек арестовали после незаконной акции
Петербургские суды приговорили к административным арестам 195 участников несогласованной акции 31 января, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:50
2021-02-02T19:08
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Петербургские суды приговорили к административным арестам 195 участников несогласованной акции 31 января, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.Всего рассмотрено 526 материалов, остальным фигурантам назначили штрафы.Кроме того, шесть дел прекратили из-за отсутствия состава преступления, более десяти протоколов вернули в полицию.Все материалы составлены по статье КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.Перед новыми акциями протеста, которые состоялись 31 января, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210202/arest-1595706252.html
https://ria.ru/20210202/kazan-1595692083.html
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге более 190 человек арестовали после незаконной акции

17:50 02.02.2021 (обновлено: 19:08 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Петербургские суды приговорили к административным арестам 195 участников несогласованной акции 31 января, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.
Всего рассмотрено 526 материалов, остальным фигурантам назначили штрафы.
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Кроме того, шесть дел прекратили из-за отсутствия состава преступления, более десяти протоколов вернули в полицию.
Все материалы составлены по статье КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
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Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.
Перед новыми акциями протеста, которые состоялись 31 января, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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