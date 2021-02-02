https://ria.ru/20210202/arest-1595722170.html

В Петербурге более 190 человек арестовали после незаконной акции

В Петербурге более 190 человек арестовали после незаконной акции

Петербургские суды приговорили к административным арестам 195 участников несогласованной акции 31 января, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:50

2021-02-02T17:50

2021-02-02T19:08

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Петербургские суды приговорили к административным арестам 195 участников несогласованной акции 31 января, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.Всего рассмотрено 526 материалов, остальным фигурантам назначили штрафы.Кроме того, шесть дел прекратили из-за отсутствия состава преступления, более десяти протоколов вернули в полицию.Все материалы составлены по статье КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.Перед новыми акциями протеста, которые состоялись 31 января, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210202/arest-1595706252.html

https://ria.ru/20210202/kazan-1595692083.html

https://ria.ru/20210201/napadenie-1595593373.html

россия

новосибирск

санкт-петербург

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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия