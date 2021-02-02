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В Новосибирске блогера арестовали за ролик с анонсом незаконной акции
В Новосибирске блогера арестовали за ролик с анонсом незаконной акции
Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток известного блогера Тимура Ханова за видеоролик, где анонсировалась несогласованная акция оппозиции РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:30
2021-02-02T10:30
россия
сергей фургал
алексей навальный
новосибирск
хабаровский край
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток известного блогера Тимура Ханова за видеоролик, где анонсировалась несогласованная акция оппозиции 31 января, сообщает суд."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 01.02.2021 Ханов Т.Ф. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок семь суток", - говорится в релизе.Ханова и еще нескольких людей задержали в минувшую субботу на площади Ленина, где проходила несогласованная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.На своей странице в Facebook блогер сообщил, что под административный арест он попал за опубликованный саркастический ролик "Не ходи на протест". В нем, в частности, анонсировалась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в Новосибирске 31 января.Всего, по данным полиции, на тот не санкционированный властями митинг пришли 1,3 тысячи человек, 154 из них были задержаны.Аналогичные мероприятия – уже вторые выходные подряд – прошли и в ряде других городов, несмотря на многочисленные предупреждения властей. В ряде случаев они закончились столкновениями с силовиками, массовыми задержаниями и возбуждением уголовных дел.
https://ria.ru/20210202/shtraf-1595615008.html
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россия, сергей фургал, алексей навальный, новосибирск, хабаровский край, происшествия

В Новосибирске блогера арестовали за ролик с анонсом незаконной акции

10:30 02.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток известного блогера Тимура Ханова за видеоролик, где анонсировалась несогласованная акция оппозиции 31 января, сообщает суд.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 01.02.2021 Ханов Т.Ф. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок семь суток", - говорится в релизе.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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В Хабаровске оштрафовали четверых участников незаконной акции
Ханова и еще нескольких людей задержали в минувшую субботу на площади Ленина, где проходила несогласованная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
На своей странице в Facebook блогер сообщил, что под административный арест он попал за опубликованный саркастический ролик "Не ходи на протест". В нем, в частности, анонсировалась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в Новосибирске 31 января.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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В Казани суд рассмотрел около 350 дел после незаконной акции
Всего, по данным полиции, на тот не санкционированный властями митинг пришли 1,3 тысячи человек, 154 из них были задержаны.
Аналогичные мероприятия – уже вторые выходные подряд – прошли и в ряде других городов, несмотря на многочисленные предупреждения властей. В ряде случаев они закончились столкновениями с силовиками, массовыми задержаниями и возбуждением уголовных дел.
 
РоссияСергей ФургалАлексей НавальныйНовосибирскХабаровский крайПроисшествия
 
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