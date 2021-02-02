Сенатор объяснил, зачем в России проводят незаконные акции
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Незаконные акции в России, поддерживаемые извне, проводятся с прицелом на сентябрьские выборы в Госдуму, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Это все проводится с прицелом на сентябрьские выборы 2021 года", - сказал сенатор в ходе брифинга в МИА "Россия Сегодня".
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По его словам, оппоненты России обсуждают, как возможно ослабить нашу страну путем деструктивных действий, добиться некоего изменения политической системы РФ "в пользу тех, кто считает нас своим противником".
Климов отметил, что комиссия Совфеда будет давать политическую оценку всем этим событиям, "при необходимости будем делать предложение законодательного характера".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой сообщалось о задержании в столице более тысячи человек на акции 23 января. Официальных данных по задержаниям 31 января пока нет.
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