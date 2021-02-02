https://ria.ru/20210202/aktsii-1595647369.html

Сенатор объяснил, зачем в России проводят незаконные акции

Сенатор объяснил, зачем в России проводят незаконные акции

Незаконные акции в России, поддерживаемые извне, проводятся с прицелом на сентябрьские выборы в Госдуму, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:25

2021-02-02T12:25

2021-02-02T12:25

россия

татьяна потяева

совет федерации рф

госдума рф

андрей климов

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Незаконные акции в России, поддерживаемые извне, проводятся с прицелом на сентябрьские выборы в Госдуму, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Это все проводится с прицелом на сентябрьские выборы 2021 года", - сказал сенатор в ходе брифинга в МИА "Россия Сегодня".По его словам, оппоненты России обсуждают, как возможно ослабить нашу страну путем деструктивных действий, добиться некоего изменения политической системы РФ "в пользу тех, кто считает нас своим противником".Климов отметил, что комиссия Совфеда будет давать политическую оценку всем этим событиям, "при необходимости будем делать предложение законодательного характера".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой сообщалось о задержании в столице более тысячи человек на акции 23 января. Официальных данных по задержаниям 31 января пока нет.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, татьяна потяева, совет федерации рф, госдума рф, андрей климов, москва, общество