https://ria.ru/20210201/zemfira-1595501642.html

Земфира выложила клип на трек "Злой человек" из фильма Литвиновой

Земфира выложила клип на трек "Злой человек" из фильма Литвиновой

Певица Земфира опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:48

2021-02-01T13:48

2021-02-01T13:48

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музыка

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новости культуры

рената литвинова

земфира

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Певица Земфира опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".Фильм Литвиновой "Северный ветер" выйдет в российский прокат 6 февраля. Действие ленты происходит "во времена матриархата": женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется – и начинается хаос.Клип Земфиры был опубликован 1 февраля и набрал за первый час 25 тысяч просмотров.Ранее Литвинова сообщила о готовности нового альбома Земфиры, назвав его гениальным. Сама певица говорила, что пишет альбом на самоизоляции.

https://ria.ru/20210131/zemfira-1595340263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, рената литвинова, земфира