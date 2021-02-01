https://ria.ru/20210201/zemfira-1595501642.html
Земфира выложила клип на трек "Злой человек" из фильма Литвиновой
Земфира выложила клип на трек "Злой человек" из фильма Литвиновой
Певица Земфира опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:48
2021-02-01T13:48
2021-02-01T13:48
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Певица Земфира опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".Фильм Литвиновой "Северный ветер" выйдет в российский прокат 6 февраля. Действие ленты происходит "во времена матриархата": женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется – и начинается хаос.Клип Земфиры был опубликован 1 февраля и набрал за первый час 25 тысяч просмотров.Ранее Литвинова сообщила о готовности нового альбома Земфиры, назвав его гениальным. Сама певица говорила, что пишет альбом на самоизоляции.
https://ria.ru/20210131/zemfira-1595340263.html
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, рената литвинова, земфира
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Певица Земфира опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".
Фильм Литвиновой "Северный ветер" выйдет в российский прокат 6 февраля. Действие ленты происходит "во времена матриархата": женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется – и начинается хаос.
Клип Земфиры был опубликован 1 февраля и набрал за первый час 25 тысяч просмотров.
Ранее Литвинова сообщила о готовности нового альбома Земфиры, назвав его гениальным. Сама певица говорила, что пишет альбом на самоизоляции.