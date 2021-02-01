https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595494404.html

Песков прокомментировал задержание главного редактора "Медиазоны"

Песков прокомментировал задержание главного редактора "Медиазоны"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, сообщил, что журналисту не вменяется... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:17

2021-02-01T13:17

2021-02-01T13:17

россия

сергей смирнов

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, сообщил, что журналисту не вменяется участие в несогласованной акции, и посоветовал обратиться за комментариями в правоохранительные органы."Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему другое вменяется, если не ошибаюсь. Там все абсолютно логично, и обращайтесь просто в правоохранительные органы, это не прерогатива администрации президента. Здесь не нужно передергивать, тут нужно все правильно называть", - сказал Песков, комментируя задержание Смирнова.В субботу Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест до 30 суток. Позже журналиста отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210130/zaderzhanie-1595274114.html

https://ria.ru/20210130/zaderzhanie-1595313903.html

россия

москва

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей смирнов, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, новосибирск, происшествия