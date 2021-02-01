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Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля
Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля
С первого февраля в России пересчитают размер некоторых федеральных пособий. Их проиндексируют пропорционально инфляции. Коэффициент индексации выплат в этом... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T03:24
2021-02-01T04:52
алексей петропольский
егор редин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ссср
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С первого февраля в России пересчитают размер некоторых федеральных пособий. Их проиндексируют пропорционально инфляции. Коэффициент индексации выплат в этом году составит 1,049, поскольку инфляция за прошлый год, по данным Росстата, выросла до 4,9. Об этом рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Пособия увеличатся для семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев труда РФ и для граждан в ряде случаев. Так, вырастет единовременное пособие при рождении ребенка с 18 004 рублей до 18 886 рублей, а также увеличится пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Юрист отмечает, что для граждан будет повышено больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям.Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский добавляет, что больше всего пособия вырастут для граждан, являющихся обладателями наград и высоких званий. "Грядущие изменения затронут еще и тех, кто отказался от получения льгот в пользу денежной компенсации", — замечает он. В 2021 году стоимость набора социальных услуг составит 1211, 65 рубля. Проезд на железнодорожном транспорте — 134,03 рубля, компенсация за лекарственное обеспечение — 933,25 рубля, а компенсация за санаторно-курортное лечение — 144,37 рубля.
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алексей петропольский, егор редин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ссср, общество

Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля

03:24 01.02.2021 (обновлено: 04:52 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С первого февраля в России пересчитают размер некоторых федеральных пособий. Их проиндексируют пропорционально инфляции. Коэффициент индексации выплат в этом году составит 1,049, поскольку инфляция за прошлый год, по данным Росстата, выросла до 4,9. Об этом рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Пособия увеличатся для семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев труда РФ и для граждан в ряде случаев.
Так, вырастет единовременное пособие при рождении ребенка с 18 004 рублей до 18 886 рублей, а также увеличится пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
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Юрист отмечает, что для граждан будет повышено больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям.
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский добавляет, что больше всего пособия вырастут для граждан, являющихся обладателями наград и высоких званий.
"Грядущие изменения затронут еще и тех, кто отказался от получения льгот в пользу денежной компенсации", — замечает он. В 2021 году стоимость набора социальных услуг составит 1211, 65 рубля. Проезд на железнодорожном транспорте — 134,03 рубля, компенсация за лекарственное обеспечение — 933,25 рубля, а компенсация за санаторно-курортное лечение — 144,37 рубля.
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Алексей ПетропольскийЕгор РединРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)СССРОбщество
 
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