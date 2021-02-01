https://ria.ru/20210201/vorovstvo-1595471913.html

В Петербурге мужчина обворовал приютившую его женщину

В Петербурге мужчина обворовал приютившую его женщину

Полиция раскрыла кражу антикварной вазы XVIII века, а также других ценных вещей на общую сумму более 6 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:57

2021-02-01T11:57

2021-02-01T11:58

ленинградская область

выборг

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Полиция раскрыла кражу антикварной вазы XVIII века, а также других ценных вещей на общую сумму более 6 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, о краже заявила 43-летняя жительница дома в Солдатским переулке, работающая представителем иностранной фирмы. Женщина сообщила, что ее знакомый похитил подвеску с драгоценными камнями стоимостью 50 тысяч долларов и антикварную фарфоровую вазу немецкой фирмы Мейсон XVIII века, которую владелица приобрела на аукционе за 20 тысяч долларов. Также из ее квартиры были похищены золотая ручка, брендовая сумка за 200 тысяч рублей и ювелирные украшения."Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец Выборга... Он нигде не работает, ранее не судим", - говорится в сообщении.Подозреваемого задержали, у него нашли брендовую сумку, местонахождение других похищенных вещей, в том числе вазы, устанавливается.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/chasy-1594356500.html

ленинградская область

выборг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, выборг, происшествия