Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/vorovstvo-1595471913.html
В Петербурге мужчина обворовал приютившую его женщину
В Петербурге мужчина обворовал приютившую его женщину
Полиция раскрыла кражу антикварной вазы XVIII века, а также других ценных вещей на общую сумму более 6 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:57
2021-02-01T11:58
ленинградская область
выборг
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Полиция раскрыла кражу антикварной вазы XVIII века, а также других ценных вещей на общую сумму более 6 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, о краже заявила 43-летняя жительница дома в Солдатским переулке, работающая представителем иностранной фирмы. Женщина сообщила, что ее знакомый похитил подвеску с драгоценными камнями стоимостью 50 тысяч долларов и антикварную фарфоровую вазу немецкой фирмы Мейсон XVIII века, которую владелица приобрела на аукционе за 20 тысяч долларов. Также из ее квартиры были похищены золотая ручка, брендовая сумка за 200 тысяч рублей и ювелирные украшения."Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец Выборга... Он нигде не работает, ранее не судим", - говорится в сообщении.Подозреваемого задержали, у него нашли брендовую сумку, местонахождение других похищенных вещей, в том числе вазы, устанавливается.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/chasy-1594356500.html
ленинградская область
выборг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, выборг, происшествия

В Петербурге мужчина обворовал приютившую его женщину

11:57 01.02.2021 (обновлено: 11:58 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Полиция раскрыла кражу антикварной вазы XVIII века, а также других ценных вещей на общую сумму более 6 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские раскрыли кражу из квартиры в центре Петербурга, владелица которой лишилась антикварной вазы XVIII века. В краже имущества на сумму более 6 миллионов рублей, в том числе предмета антиквариата, подозревается знакомый потерпевшей, которого она на время приютила пожить", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, о краже заявила 43-летняя жительница дома в Солдатским переулке, работающая представителем иностранной фирмы. Женщина сообщила, что ее знакомый похитил подвеску с драгоценными камнями стоимостью 50 тысяч долларов и антикварную фарфоровую вазу немецкой фирмы Мейсон XVIII века, которую владелица приобрела на аукционе за 20 тысяч долларов. Также из ее квартиры были похищены золотая ручка, брендовая сумка за 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец Выборга... Он нигде не работает, ранее не судим", - говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали, у него нашли брендовую сумку, местонахождение других похищенных вещей, в том числе вазы, устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
Наручные мужские часы - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 12:38
Москвичка лишилась 18 миллионов после кражи брендовых часов
 
Ленинградская областьВыборгПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния