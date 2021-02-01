https://ria.ru/20210201/volodin-1595538723.html

Володин поддержал идею ввести ответственность за трэш-стримы

Володин поддержал идею ввести ответственность за трэш-стримы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею ввести ответственность за так называемые "трэш-стримы" в сети. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:26

2021-02-01T16:26

2021-02-01T16:26

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею ввести ответственность за так называемые "трэш-стримы" в сети.Обсуждение наказания для "трэш-стримеров" началось в Совете Федерации после трансляции видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы"."Совершенно очевидно, что мы должны реагировать на такие действия. Как только будет такая инициатива внесена, мы ее рассмотрим", - сказал Володин журналистам.

https://ria.ru/20201217/pushkov-1589710161.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество