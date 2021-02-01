https://ria.ru/20210201/volodin-1595538723.html
Володин поддержал идею ввести ответственность за трэш-стримы
Володин поддержал идею ввести ответственность за трэш-стримы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею ввести ответственность за так называемые "трэш-стримы" в сети. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:26
2021-02-01T16:26
2021-02-01T16:26
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею ввести ответственность за так называемые "трэш-стримы" в сети.Обсуждение наказания для "трэш-стримеров" началось в Совете Федерации после трансляции видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы"."Совершенно очевидно, что мы должны реагировать на такие действия. Как только будет такая инициатива внесена, мы ее рассмотрим", - сказал Володин журналистам.
https://ria.ru/20201217/pushkov-1589710161.html
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совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество