https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595528087.html

В ДНР началась вакцинация от коронавируса

В ДНР началась вакцинация от коронавируса

В самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:41

2021-02-01T15:41

2021-02-01T17:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения днр

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595544860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3dc163f874ce09d9caa51786f9c71a3.jpg

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса.Привиться можно в 17 пунктах. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республику поступили первые несколько тысяч доз "Спутника V". Он добавил, что сам планирует вакцинироваться.Партия препарата поступила и в соседнюю Луганскую народную республику, сегодня там тоже началась прививочная кампания."Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе, с декабря у россиян есть возможность привиться.Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, в мире