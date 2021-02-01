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В ДНР началась вакцинация от коронавируса
В ДНР началась вакцинация от коронавируса
В самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:41
2021-02-01T17:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса.Привиться можно в 17 пунктах. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республику поступили первые несколько тысяч доз "Спутника V". Он добавил, что сам планирует вакцинироваться.Партия препарата поступила и в соседнюю Луганскую народную республику, сегодня там тоже началась прививочная кампания."Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе, с декабря у россиян есть возможность привиться.Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, в мире

В ДНР началась вакцинация от коронавируса

15:41 01.02.2021 (обновлено: 17:03 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВакцинация медработников от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Луганске
Вакцинация медработников от коронавируса вакциной Спутник-V в Луганске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса.

"Сегодня в 15:00 по московскому времени в Донецке началась вакцинация от вируса COVID-19 российской вакциной", — сказал представитель пресс-службы местного Минздрава.

Привиться можно в 17 пунктах. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республику поступили первые несколько тысяч доз "Спутника V". Он добавил, что сам планирует вакцинироваться.
Партия препарата поступила и в соседнюю Луганскую народную республику, сегодня там тоже началась прививочная кампания.
"Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе, с декабря у россиян есть возможность привиться.
Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
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