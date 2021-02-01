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В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
Жителей самопровозглашенной Луганской народной республики начали вакцинировать от коронавируса в понедельник, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:42
2021-02-01T14:42
2021-02-01T14:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
леонид пасечник
коронавирусы
луганская народная республика
здоровье - общество
в мире
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Жителей самопровозглашенной Луганской народной республики начали вакцинировать от коронавируса в понедельник, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса ожидается в республике в январе 2021 года. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов."Вакцинация уже начата с сегодняшнего дня", - заявила Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о прибытии первой партии вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, леонид пасечник, коронавирусы, луганская народная республика, здоровье - общество, в мире