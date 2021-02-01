https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595515689.html

В ЛНР началась вакцинация от коронавируса

В ЛНР началась вакцинация от коронавируса

Жителей самопровозглашенной Луганской народной республики начали вакцинировать от коронавируса в понедельник, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:42

2021-02-01T14:42

2021-02-01T14:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

леонид пасечник

коронавирусы

луганская народная республика

здоровье - общество

в мире

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Жителей самопровозглашенной Луганской народной республики начали вакцинировать от коронавируса в понедельник, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса ожидается в республике в январе 2021 года. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов."Вакцинация уже начата с сегодняшнего дня", - заявила Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о прибытии первой партии вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

луганская народная республика

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, леонид пасечник, коронавирусы, луганская народная республика, здоровье - общество, в мире