https://ria.ru/20210201/ukhod-1595461053.html

В Приамурье откроют школы ухода за пожилыми людьми

В Приамурье откроют школы ухода за пожилыми людьми

Школы по уходу за пожилыми людьми откроют в Амурской области благодаря нацпроекту "Демография", проект поможет людям организовать быт своих постаревших... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:16

2021-02-01T11:16

2021-02-01T11:16

хорошие новости

василий орлов

амурская область

благовещенск

свободный

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости. Школы по уходу за пожилыми людьми откроют в Амурской области благодаря нацпроекту "Демография", проект поможет людям организовать быт своих постаревших родственников, сообщил губернатор Василий Орлов.Как отметил Орлов, Приамурье в рамках регионального проекта "Старшее поколение" (осуществляется в рамках нацпроекта "Демография") в 2020 году вошло в число шести пилотных российских регионов по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.Школы организуют в комплексных центрах обслуживания населения в Благовещенске, Свободном и селе Тамбовка, а также в Благовещенском доме для одиноких престарелых "Ветеран".Власти сообщают, что в этом году в регионе также откроется единый координационный центр, куда смогут обратиться нуждающиеся в социальных услугах, работу планируют наладить благодаря взаимодействию ведомств. В первую очередь сообщать соцработникам о тех, кому нужна помощь, будут медики.Также в 2022 году в рамках регионального проекта "Старшее поколение" в Приамурье планируется начать строительство нового центра соцобслуживания для пожилых людей, он должен быть готов в 2024 году.Благодаря проекту в Приамурье работают мобильные бригады, они доставляют людей старше 65 лет из сел в больницы и поликлиники области на медосмотры и обследования. Для этой работы задействованы 26 автомобилей. Во время пандемии COVID-19 медиков привозят домой к пожилым амурчанам, на дом также доставляют продукты, лекарства.Также по проекту в 2019 году заработал новый спальный корпус Белогорского психо-неврологического интерната в селе Новый Быт, в него переселились 53 пациента.

https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587949230.html

https://ria.ru/20201124/doroga-1586073045.html

амурская область

благовещенск

свободный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, благовещенск, свободный, общество