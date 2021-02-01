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В Приамурье откроют школы ухода за пожилыми людьми
В Приамурье откроют школы ухода за пожилыми людьми
Школы по уходу за пожилыми людьми откроют в Амурской области благодаря нацпроекту "Демография", проект поможет людям организовать быт своих постаревших... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:16
2021-02-01T11:16
2021-02-01T11:16
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василий орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости. Школы по уходу за пожилыми людьми откроют в Амурской области благодаря нацпроекту "Демография", проект поможет людям организовать быт своих постаревших родственников, сообщил губернатор Василий Орлов.Как отметил Орлов, Приамурье в рамках регионального проекта "Старшее поколение" (осуществляется в рамках нацпроекта "Демография") в 2020 году вошло в число шести пилотных российских регионов по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.Школы организуют в комплексных центрах обслуживания населения в Благовещенске, Свободном и селе Тамбовка, а также в Благовещенском доме для одиноких престарелых "Ветеран".Власти сообщают, что в этом году в регионе также откроется единый координационный центр, куда смогут обратиться нуждающиеся в социальных услугах, работу планируют наладить благодаря взаимодействию ведомств. В первую очередь сообщать соцработникам о тех, кому нужна помощь, будут медики.Также в 2022 году в рамках регионального проекта "Старшее поколение" в Приамурье планируется начать строительство нового центра соцобслуживания для пожилых людей, он должен быть готов в 2024 году.Благодаря проекту в Приамурье работают мобильные бригады, они доставляют людей старше 65 лет из сел в больницы и поликлиники области на медосмотры и обследования. Для этой работы задействованы 26 автомобилей. Во время пандемии COVID-19 медиков привозят домой к пожилым амурчанам, на дом также доставляют продукты, лекарства.Также по проекту в 2019 году заработал новый спальный корпус Белогорского психо-неврологического интерната в селе Новый Быт, в него переселились 53 пациента.
https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587949230.html
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василий орлов, амурская область, благовещенск, свободный, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости.
Школы по уходу за пожилыми людьми откроют в Амурской области
благодаря нацпроекту "Демография", проект поможет людям организовать быт своих постаревших родственников, сообщил губернатор Василий Орлов
.
Как отметил Орлов, Приамурье в рамках регионального проекта "Старшее поколение" (осуществляется в рамках нацпроекта "Демография") в 2020 году вошло в число шести пилотных российских регионов по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
"С 2021 года мы развиваем различные стационарнозамещающие технологии. Так, мы организуем отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и откроем школы ухода за пожилыми людьми. В них родственники бесплатно смогут научиться тому, как правильно организовать быт и уход за членом семьи, находящемся в преклонном возрасте. Сейчас уже определены первые четыре учреждения, в которых начнется эта работа", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Школы организуют в комплексных центрах обслуживания населения в Благовещенске
, Свободном
и селе Тамбовка, а также в Благовещенском доме для одиноких престарелых "Ветеран".
Власти сообщают, что в этом году в регионе также откроется единый координационный центр, куда смогут обратиться нуждающиеся в социальных услугах, работу планируют наладить благодаря взаимодействию ведомств. В первую очередь сообщать соцработникам о тех, кому нужна помощь, будут медики.
Также в 2022 году в рамках регионального проекта "Старшее поколение" в Приамурье планируется начать строительство нового центра соцобслуживания для пожилых людей, он должен быть готов в 2024 году.
Благодаря проекту в Приамурье работают мобильные бригады, они доставляют людей старше 65 лет из сел в больницы и поликлиники области на медосмотры и обследования. Для этой работы задействованы 26 автомобилей. Во время пандемии COVID-19 медиков привозят домой к пожилым амурчанам, на дом также доставляют продукты, лекарства.
"За 2020 год службой "Мобильные бригады" осуществлено порядка 3,5 тысячи выездов в сельские районы по всей области. В настоящее время эта работа продолжается", - говорится в сообщении.
Также по проекту в 2019 году заработал новый спальный корпус Белогорского психо-неврологического интерната в селе Новый Быт, в него переселились 53 пациента.