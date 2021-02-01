https://ria.ru/20210201/turizm-1595459382.html

Дмитрий Чернышенко оценил туристический потенциал Дальнего Востока

Дмитрий Чернышенко оценил туристический потенциал Дальнего Востока

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко считает, что Дальний Восток обладает самым большим потенциалом для взрывного развития туризма в стране,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:15

2021-02-01T11:15

2021-02-01T11:15

туризм

россия

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко считает, что Дальний Восток обладает самым большим потенциалом для взрывного развития туризма в стране, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева."Дальний Восток, пожалуй, обладает самым большим потенциалом для взрывного роста туризма. Но нужно создать комфортные условия и повысить качество туристического продукта, реализовать инвестиционный потенциал регионов", — приводятся слова Чернышенко, сказанные на совещании по развитию региона.По его мнению, важно выстроить с инвесторами партнерские отношения, сопровождать от момента возникновения идеи до ее воплощения. "Для этого государство создает специальные условия по защите прав инвесторов, для реализации эффективного взаимодействия субъект-инвестор-государство, когда государство берет на себя нагрузку по невозвратным или тяжело окупаемым инвестициям, а инвестору дают возможность участвовать в интересных окупаемых проектах, привлекая в том числе и внешнее финансирование. Например, для субсидирования процентных ставок или предоставления других механизмов – таких, как инфраструктурные облигации", — отметил вице-премьер.Чернышенко подчеркнул, что туризм создает большое количество рабочих мест и дает мультипликативный эффект для роста экономики, затрагивая более 50 различных отраслей, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство и другие направления — такие, как патриотическое воспитание, имидж регионов, в том числе на международной арене.По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ" разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана развития Дальневосточного федерального округа."На Дальнем Востоке уникальная природа, традиции, и только коллеги на местах лучше знают наиболее привлекательные территории и перспективы роста. Задача корпорации — обеспечить синергию всех участников этого сложного процесса, интегрировать и синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими планами развития регионов для их дальнейшего сбалансированного социально-экономического развития. Для нас важно создать комфортные условия для путешествий внутри страны, чтобы при прочих равных условиях туристы отдавали предпочтение не зарубежным, а российским курортам", – подчеркнул Чернышенко.

https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html

https://ria.ru/20210129/krotov-1560673293.html

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россия, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, дальний восток, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)