https://ria.ru/20210201/travma-1595488728.html

В Кремле прокомментировали случаи получения травм на незаконных акциях

В Кремле прокомментировали случаи получения травм на незаконных акциях

Каждый случай нанесения травм участникам несогласованных акций надо рассматривать отдельно, на провокации полиция отвечает жестко и в рамках закона, заявил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:49

2021-02-01T12:49

2021-02-01T12:49

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

москва

новосибирск

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Каждый случай нанесения травм участникам несогласованных акций надо рассматривать отдельно, на провокации полиция отвечает жестко и в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также повторил тезис о доступности всего инструментария высказывания своей точки зрения в рамках действующего законодательства и "неприемлемости использования каких-либо незаконных, нелегитимных акций в этих целях"."Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно, общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одну: это на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о минувших несогласованных акциях.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595487261.html

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595464224.html

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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, новосибирск, общество