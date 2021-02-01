Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/test-1595507665.html
Умер создатель первого в США теста на COVID-19 с использованием слюны
Умер создатель первого в США теста на COVID-19 с использованием слюны
Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:19
2021-02-01T14:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_0:45:3077:1776_1920x0_80_0_0_04db553eb056f5a723b0d937b5ae4c87.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года, сообщает Ратгерский университет, в котором работал ученый.Тест на коронавирус с использованием слюны был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале мая 2020 года. Отмечалось, что новая технология самостоятельного сбора слюны в домашних условиях позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении.Сестра ученого Джанет Грин сообщила телеканалу CNN, что причиной смерти стал сердечный приступ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594087553.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_ce32b0950818409d49185ca31358e013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

Умер создатель первого в США теста на COVID-19 с использованием слюны

14:19 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года, сообщает Ратгерский университет, в котором работал ученый.
Тест на коронавирус с использованием слюны был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале мая 2020 года. Отмечалось, что новая технология самостоятельного сбора слюны в домашних условиях позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении.
"Исследователь Эндрю Брукс, который возглавлял работу по созданию первого теста на COVID-19 по слюне и сыграл значительную роль в борьбе с пандемией, неожиданно скончался 23 января", - говорится в заявлении.
Сестра ученого Джанет Грин сообщила телеканалу CNN, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 22:56Распространение коронавируса
Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния