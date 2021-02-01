Умер создатель первого в США теста на COVID-19 с использованием слюны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года, сообщает Ратгерский университет, в котором работал ученый.
Тест на коронавирус с использованием слюны был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале мая 2020 года. Отмечалось, что новая технология самостоятельного сбора слюны в домашних условиях позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении.
"Исследователь Эндрю Брукс, который возглавлял работу по созданию первого теста на COVID-19 по слюне и сыграл значительную роль в борьбе с пандемией, неожиданно скончался 23 января", - говорится в заявлении.
Сестра ученого Джанет Грин сообщила телеканалу CNN, что причиной смерти стал сердечный приступ.
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