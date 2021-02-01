https://ria.ru/20210201/test-1595507665.html

Умер создатель первого в США теста на COVID-19 с использованием слюны

Умер создатель первого в США теста на COVID-19 с использованием слюны

Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:19

2021-02-01T14:19

2021-02-01T14:19

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года, сообщает Ратгерский университет, в котором работал ученый.Тест на коронавирус с использованием слюны был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале мая 2020 года. Отмечалось, что новая технология самостоятельного сбора слюны в домашних условиях позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении.Сестра ученого Джанет Грин сообщила телеканалу CNN, что причиной смерти стал сердечный приступ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594087553.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире